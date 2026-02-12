Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YAKINIMDAKİ SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ŞUBAT 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD/Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

        Yakınımdaki son depremler listesi 12 Şubat 2026: AFAD/Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listelemeye devam ediyor. Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede deprem olduğunu öğrenebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri özellikle diri fay hatları üzerinde yer alan iller ve ilçelerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 12 Şubat 2026 son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 07:35 Güncelleme: 12.02.2026 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları her gün yanıt aramaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılıyor. Gün içinde meydana gelen tüm sarsıntıların yer aldığı son depremler listesi ile depremin konumu, büyüklüğü, derinliği gibi verilere ulaşılabiliyor. İşte 12 Şubat 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler.

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.20’ye kadar farklı illerde büyüklükleri 1.0 ile 2.3 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.

        AFAD ölçümlerine göre bugün büyük bir deprem olmadı.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem görüntülenebiliyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim