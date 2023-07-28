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        Haberler Dünya Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi

        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi

        Singapur'da yaklaşık 20 yıl sonra uyuşturucu kaçakçılığı yapan 45 yaşındaki kadının idam cezası infaz edildi. Bu, bu hafta uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle Singapur'da gerçekleşen ikinci idam oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 08:31
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        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
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        Singapur'da yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez Saridewi Djamani isimli kadın idam edildi.

        Merkezi Narkotik Bürosu'na (CNB) göre, uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen 45 yaşındaki Singapur uyruklu zanlı bu sabah erken saatlerde idam edildi.

        Saridewi, 2018 yılında yaklaşık 30 gram eroin kaçakçılığı yapmaktan ölüm cezasına çarptırıldı.

        Guardian'da yer alan habere göre, Djamani, 2004 yılında 36 yaşındaki kuaför Yen May Woen'in uyuşturucu kaçakçılığından idam edilmesinden bu yana idam cezasına çarptırılan ilk kadın oldu.

        Djamani'nin infazı, eroin kaçakçılığı yapan 56 yaşındaki Muhammed Aziz Hüseyin'in infazından iki gün sonra gerçekleşti.

        Singapur yasalarına göre, 500 gramdan fazla esrar ve 15 gramdan eroin kaçakçılığından suçlu bulunan herkes için ölüm cezasını zorunlu kılıyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Singapur
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