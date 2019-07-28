Yakut Kırmızı filmi oyuncuları kimler? Yakut Kırmızı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram ve Fantastik dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, filmin detayları...

YAKUT KIRMIZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aynı adlı romandan uyarlanan serinin ilk filmi Yakut Kırmızı, tüm zamanların sınırlarını aşan bir yolculuk vaat ediyor. Gwendoly 16 yaşında ailesiyle yaşayan genç bir kızdır. Ailesinin bir takım gizemli sırları vardır ve bir gezgin genine sahip olan kuzeni Charlotte’den ona bir miras kalmıştır.

Gwen bir gün aniden bilinmeyen bir güç tarafından 1900 yılına götürülür. Charlotte’un yakışıklı ve kibirli arkadaşı Villiers ile ailesinin ve efsanevi yakutun sırrını çözmek için mücadele verir, diğer yandan zamanlar arası geçişte asla aşık olmaması gerekmektedir ve işte bu gerçekten zordur…