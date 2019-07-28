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Yakut Kırmızı filmi oyuncuları kimler? Yakut Kırmızı filmi konusu nedir?

Show TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak Yakut Kırmızı filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Josefine Chan ve Florian Bartholomai usta gibi oyuncuların yer aldığı Yakut Kırmızı filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Yakut Kırmızı

Yakut Kırmızı filmi oyuncuları kimler? Yakut Kırmızı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram ve Fantastik dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, filmin detayları...

YAKUT KIRMIZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aynı adlı romandan uyarlanan serinin ilk filmi Yakut Kırmızı, tüm zamanların sınırlarını aşan bir yolculuk vaat ediyor. Gwendoly 16 yaşında ailesiyle yaşayan genç bir kızdır. Ailesinin bir takım gizemli sırları vardır ve bir gezgin genine sahip olan kuzeni Charlotte’den ona bir miras kalmıştır.

Gwen bir gün aniden bilinmeyen bir güç tarafından 1900 yılına götürülür. Charlotte’un yakışıklı ve kibirli arkadaşı Villiers ile ailesinin ve efsanevi yakutun sırrını çözmek için mücadele verir, diğer yandan zamanlar arası geçişte asla aşık olmaması gerekmektedir ve işte bu gerçekten zordur…

YAKUT KIRMIZI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Felix Fuchssteiner’ın yaptığı, Josefine Chan ve Florian Bartholomai gibi usta oyuncuların yer aldığı 2013 yapımı “Yakut Kırmızı”, Pazar akşamı TV’de ilk kez Show TV’de!

 

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