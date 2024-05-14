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        Haberler Televizyon Yalan dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D Yalan dizisi konusu ne, nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

        Yalan dizisinin yayın tarihi açıklandı!

        Yalan dizisi gündemdeki yerini aldı. Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlananan yeni dizi Yalan, fragmanının yayınlanması sonrasında merak konusu oldu. Başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak gibi isimlerin yer aldığı dizi hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 20:07 Güncelleme: 14.05.2024 - 20:07
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        Yeni dizi Yalan'ın fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Yalan dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Yalan dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kanal D Yalan dizisi yayın tarihi ile dizi hakkında merak edilenler...

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        YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizi Yalan’ın ilk tanıtım filmi görücüye çıktı. “Abla, Hazal sana emanet.” cümlesi ile başlayan tanıtıma, Aslıhan Güner’in hayat verdiği Melike karakterinin tutuklanarak cezaevine girmesi ile başlayan dramatik sahneler damga vurdu.

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        Yıllar sonra cezaevinden çıkarak kızına kavuşan Melike’nin aslında bir yalanın içinde olduğuna dair ipuçlarının da ekrana geldiği tanıtım güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkat çekti.

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        YALAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat Yalan dizisinde rol alacak.

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        YALAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yalan 27 Mayıs Pazartesi 20.00'da Kanal D'de başlıyor.

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