Yeni dizi Yalan'ın fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Yalan dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Yalan dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kanal D Yalan dizisi yayın tarihi ile dizi hakkında merak edilenler...