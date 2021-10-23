Deniz, Mehmet Emir'e ne yapacak? 0:00 / 0:00

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Yalancı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde; Mehmet Emir'in kendisine yaptıklarını kanıtlayamayan ve en yakınları tarafından ihanete uğrayan Deniz, intikamını almak için tek başına harekete geçti. Deniz, tıpkı Mehmet Emir'in kendisine yaptığı gibi ona ilaç verdi. Ardından Mehmet Emir'i bir depoya getirdi ve ellerini bağladı. "Deniz, Mehmet Emir'e ne yapacak?" sorusunun yanıtı ise şimdiden merakla bekleniyor.

Soluksuz izlenen bölüm sosyal medyanın da gündemindeydi. Burçin Terzioğlu 9 saat 55 dakika, #yalancı etiketi 4 saat 10 dakika, bölüm etiketi #ihanet ise 4 saat 5 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

İşte o anlar;

MEHMET EMİR, GİZLİ KAMERAYLA DENİZ'İ İZLİYOR

Deniz, Mehmet Emir'in bütün hamlelerini önceden öğrenmesiyle kendisini takip ettirdiğini ya da birinin ona haber verdiğini düşünmeye başladı. Mehmet Emir'in ise Deniz'in evindeki oyuncak ayıya kamera yerleştirdiği ve her şeyi oradan öğrendiği ortaya çıktı. Mehmet Emir, Deniz için giderek daha büyük bir tehlike haline gelirken Yasemin, sonunda Mehmet Emir'in intihar eden karısı Mine hakkında eline geçen bilgileri Deniz'le paylaştı. Bu anları kameradan izleyen Mehmet Emir, Yasemin'in sözünde durmaması üzerine Deniz'in karşısında çıktı ve Murat ile Yasemin'in ilişkisi olduğunu açıkladı.

Mehmet Emir'in gizli kamerası;

"Ablan ve eski kocan..."

YASEMİN VE MURAT'IN İHANETİ ORTAYA ÇIKTI

Deniz, Mehmet Emir'e inanmadı ancak daha sonra Yasemin'in bahsettiği konu hakkında Murat'ın da araştırma yaptığını öğrendi. Yasemin ve Murat'ın kendisine yalan söylediğinden şüphelenmeye başlayan Deniz, Murat'la buluştu. Murat'ın arabasında Yasemin'in bilekliğini bulan Deniz, Mehmet Emir'in söylediklerini de hatırlayınca ikisinin yasak ilişkisini anladı. Deniz, gerçekleri anladıktan sonra yüzleşmek için Yasemin'in evine gitti. Yasemin, Murat ile ilişkisini itiraf etti. Deniz, büyük bir şok yaşarken kardeşini hayatından silmeye karar verdi. İkilinin yüzleşmesine şahit olan Okay da gerçekleri öğrendi ve çocukları alarak evi terk etti.

"İnsan kardeşine ihanet eder mi?"

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalancı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Görkem'in Deniz'i uyardığı tanıtımda Mehmet Emir, Doruk'un öğretmenine yemeğe çıkmayı teklif ediyor. Deniz ise bu yemeği engellemek için Hilal'le konuşuyor. Yasemin, Deniz'e kendini affettirmeye çalışırken Murat'ın "Bir ipucu buldum" sözleri merak uyandırıyor. Deniz'in salonunda Mehmet Emir'in yemeğe davet ettiği Hilal'in bulunması ise izleyenleri şoke ediyor.

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Yalancı'nın 7. Bölüm Tanıtımı;