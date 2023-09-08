2015 yılında ABD'nin Coloroda eyaletinde ürkütücü bir olay meydana geldi. Daha önceki ilişkisinden iki kız çocuğu olan 36 yaşındaki Dynel Lane, beraber yaşadığı David Ridley'e, bir erkek çocuklarının olacağını söyledi.

Ancak Dynel yalan söylüyordu yine de bu yalanı, istikrarlı bir şekilde sürdürmeye kararlıydı. Aylarca internetten bulduğu ultrason fotoğraflarıyla çevresini kandırdı. Hatta, sosyal medya hesaplarından büyüyen karnını gösteren fotoğraflar bile paylaştı. Daha sonra gerçekleşen mahkemede David, Dynel'in hamile olduğuna tamamen inandığını ve bebeğe James ismini koymayı plandıklarını açıkladı.

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Fakat zaman ilerliyordu. Aylarca süren yalanlardan sonra Dynel için doğum yapma vakti gelmişti. Bu yüzden Dynel, vahşi bir plan yaptı.

Dynel, bir internet sitesinde hamile kadınlar için kıyafet reklamı paylaşarak, o sırada 26 yaşında ve yaklaşık 8 aylık hamile olan Michelle Wilkins'i evine çağırdı. Wilkins'in mahkemedeki ifadelerine göre; yeni tanışan iki kadın yaklaşık bir saat muhabbet etti.

Ardından Dynel, hamile olan kadını itip boğmaya çalıştı. Daha sonra da eline geçirdiği iki mutfak bıçağıyla Wilkins'in rahmini ve rahimdeki bebeği kesti.

Fotoğraf: Michelle Wilkins mahkemede. Kaynak: AP