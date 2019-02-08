DHA'nın haberine göre, usta oyuncu Yalçın Menteş, 2013'te kangren olan bacağını kaybetmişti. 58 yaşındaki Yalçın Menteş, bir süre önce Göztepe'de bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. 12 gündür yoğun bakımda tedavisi süren ünlü oyuncu Yalçın Menteş, dün akşam hayatını kaybetti.
"SEVGİLİ BABAMI KAYBETTİK"
Acı haberi duyuran Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş, "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.
Yalçın Menteş'in doktoru geçtiğimiz hafta, ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili işu açıklamayı yapmıştı:
"Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon suni solunum cihazlarıyla tedavimize devam ediyoruz. Şu anda solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazıyla dengeli tutuluyor. Gerekli antibiyotikleri vererek takip ediyoruz"
YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?
Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960'ta İzmir Tire'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. İzmir'de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977'de Turgut Özakman'ın Darılmaca Yok adlı oyunuyla başladı. 1999'da Çarli ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı Tatlı Kaçıklar adlı diziyle televizyon ekranlarında parladı. Reklam ajansı kurdu. Bir ara İzmir'deki halasının yanında muhasebecilik yaptı.
1983'te İzmir'de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987'de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul'a yerleşti. TRT'deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle milyonların sevgilisi haline geldi.
1995’te Dikkat Yalçın Menteş adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi'nden etkilenen Yalçın Menteş, 100 Ünlü Yüz adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.
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