Yalçın Yelence'nin ölümü, 15 sezon ve 459 bölüm ile Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan dizinin oyuncularını akıllara getirdi. Bir döneme damga vuran yapımda rol alan bazı isimlerin vefat haberleri geçtiğimiz yıllarda gelmişti.