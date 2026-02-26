Canlı
        Yalçın'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Yeni küresel ufukların muştucusu oldu

        Yalçın: Yeni küresel ufukların muştucusu oldu

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Terörsüz Türkiye ile artık hem milletimiz, hem de devletimiz geri dönülemez bir yola girmiştir. PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin tasfiyesi hususunda Terörsüz Türkiye bağlamında atılan adımlar; geleceğe dair umutları arttırmakla kalmamış, ülkemizin önünde parlayan yeni küresel ufukların da muştucusu olmuştur." ifadelerini kullandı.

        "Yeni küresel ufukların muştucusu oldu"
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Silahların gölgesinde siyaset edilmesinden ve terörün politika aracı olarak kullanılmasından en büyük zararı gören milletimiz, Terörsüz Türkiye olgusunu derhal sahiplenmiştir. Aziz milletimiz, '21. Asırda Lider Ülke' hedefine adım adım ilerleyen Türkiye’nin ayağındaki 40 yıllık pranganın çıkarılması anlamına gelen bu hamleyi gönülden desteklemiştir." ifadelerini kullandı.

        Yalçın şunları söyledi: "Terörsüz Türkiye ile artık hem milletimiz, hem de devletimiz geri dönülemez bir yola girmiştir. PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin tasfiyesi hususunda Terörsüz Türkiye bağlamında atılan adımlar; geleceğe dair umutları arttırmakla kalmamış, ülkemizin önünde parlayan yeni küresel ufukların da muştucusu (Müjdeci) olmuştur.

        Parlamentoda bulunan siyasi partilerin çoğunluğu Terörsüz Türkiye üzerinde konsensüse varmış ve bu yolda ortaya konan teşebbüsler milletimizin kahir ekseriyetince hüsnükabul görmüştür. Terörsüz Türkiye kervanının menzile ulaşması için gösterilen gayretlerin beyhude olmadığı anlaşılmış ve emeklerimizin karşılığı sahada alınmaya başlanmıştır.

        MHP, Terörsüz Türkiye’nin nihai hedefe ulaştırılması hususunda sarf ettiği yoğun siyasi ve sosyal çabaları hız kesmeksizin sürdürmektedir. Terörsüz Türkiye olgusunun bütün toplum kesimlerince benimsenmesi maksadıyla uzunca bir süredir MHP olarak yürüttüğümüz 'Hayırlı Günler Komşum' temalı ziyaretler ve bu etkinlikleri tamamlayan 'Derdiniz Derdimizdir' konulu sohbet toplantıları, artarak devam etmektedir. Coşku, şevk ve heyecanla düzenlenen bu etkinlikler sırasında; illerden ilçelere, beldelerden köylere varıncaya kadar yurdun dört yanında ev ve iş yeri ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

        Bu vesileyle esnaf, sivil toplum örgütleri ve halkın çeşitli kesimleriyle muhtelif mekânlarda bir araya gelinerek talep ve beklentiler alınmaktadır. Partimizin Terörsüz Türkiye’ye dönük saha çalışmalarına bütün kurul üyeleri, milletvekilleri; il, ilçe ve belde teşkilatları, belediye başkanları etkin olarak katılmaktadır. MHP’nin sahadaki faaliyetleri, içinde bulunduğumuz Ramazan ayının getirdiği manevi atmosfer ve dinî geleneklerimizin yaşandığı samimi ortam dolayısıyla ayrı bir ruh ikliminde sürdürülmektedir. MHP’nin 24 Ekim 2025’ten bu yana Terörsüz Türkiye çerçevesinde düzenlediği temalı ziyaretler ve sohbet toplantıları, keyfiyet itibarıyla olduğu kadar kemiyet açısından da rekor seviyeye ulaşmıştır. Bu bağlamda şimdiye kadar 81 il ve 963 ilçede toplam 156.752 etkinlik gerçekleştirilmiştir."

