Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını 35. son bölümü ile heyecanlı ve duygusal anlara sahne oldu. Final sahnesi sonrasında Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı özellikle sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Peki, Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ve 36. bölümde yaşanacak gelişmeler...