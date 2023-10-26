Yalı Çapkını bu akşam var mı, yayın günü mü değişti? Yalı Çapkını ne zaman ve saat kaçta başlıyor?
Star TV'nin yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesini ekran başına toplayan dizisi Yalı Çapkını, geçtiğimiz hafta milli yas ilan edilmesi nedeniyle yayınına 1 haftalık ara vermişti. Cuma günleri ekranlara gelen dizi, 26 Ekim Perşembe gününün Star TV yayın akışında görünüyor. İşte, Yalı Çapkını'nın yeni bölümüne dair bilgiler...
Ünlü oyuncular Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, yeni sezonuyla da oldukça ilgi görüyor. Dizinin hayranları, son olarak 41. bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını'nın bu hafta hangi gün yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili ayrıntılar...
YALI ÇAPKINI'NIN YAYIN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?
Cuma günleri izleyicinin karşısına çıkan Yalı Çapkını, geçtiğimiz hafta Gazze'de yaşanan dram sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle yayınına ara vermişti.
Sevilen dizi, söz konusu ara nedeniyle bu hafta üst üste iki yei bölümle ekranlara gelecek. Yalı Çapkını'nın 42. yeni bölümü bu akşam, 43. byeni bölümü ise yarın akşam izleyicilerin karşısına çıkacak.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Seyran’ın okula Kaya ile geldiğini gören Ferit hayal kırıklığına uğrasa da onu yalıda Kazım’a ve diğerlerine ezdirmez. Seyran ise Ferit’in gönlünü almayı başarır.
Orhan, Sultan’ın Dicle’ye yaptıklarının önüne geçmek için yeni bir hamle yapar. İfakat ise Suna’yla yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır hem de aklını karıştırır. Sultan’ı kahveye hap atarken yakalayan Seyran deliye döner.