Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?

23 Eylül akşamından bu yana STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin konusu, hangi kitaptan uyarlandığı gibi sorular izleyicilerin aklını kurcalıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİM?

Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;