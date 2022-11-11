Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?

23 Eylül akşamından bu yana STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin konusu, hangi kitaptan uyarlandığı gibi sorular izleyicilerin aklını kurcalıyor. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİM?
Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;
- Afra Saraçoğlu,
- Mert Ramazan Demir,
- Çetin Tekindor,
- Şerif Sezer,
- Gülçin Şantırcıoğlu,
- Emre Altuğ,
- Gözde Kansu,
- Ersin Arıcı,
- Beril Pozam,
- Doğukan Polat,
- İrem Altuğ,
- Öznur Serçeler,
- Hülya Duyar,
- Diren Polatoğulları,
- Sezin Bozacı,
- Yiğit Tuncay,
- Buçe Buse Kahraman,
- Cansu Fırıncı,
- Selen Özbayrak,
- Umut Gezer.
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin ağası olan Halis'in torunu Ferit'in evlenme kararından sonra yaşadıklarını anlatıyor.
YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYE Mİ?
Yalı Çapkını dizisi gerçek bir olaydan esinlenerek dizi haline getirilmiş fakat dizi bir kitaptan değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışanının hikayesinden uyarlanıyor. Etik kurallar sebebiyle hikayenin asıl kahramanları hakkında bilgi verilmiyor.
YALI ÇAPKINI SEYRAN GERÇEKTE KİM?
Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinin gerçek hayatta kim olduğu bilinmiyor. Etik kurallar gereği hikayenin gerçek sahipleri hakkında bilgi verilmiyor.
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