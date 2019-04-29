İstanbul Beykoz ilçesi Kanlıca Mahallesindeki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı gerekçesiyle yargılanan Rıza Sarraf'ın duruşmasında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme Sarraf’ın serbest kaldığının anlaşıldığını belirterek, Sarraf'ın yurtdışındaki adresinin belirlenmesi için ilgili makamlara yazılar yazılmasına karar verdi.

"YAKALAMA KARARI İNFAZ EDİLEMEDİ"

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf'ın 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 11. celsesine hakkında yakalama kararı bulunan sanık Rıza Sarraf katılmazken avukatı hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık Sarraf hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilemediğini belirtti. Savunmasının alınması için yazılan uluslararası istinabeye de henüz cevap verilemediğini kaydetti. Duruşmada Sarraf’ın avukatı yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

'YURTDIŞINDAKİ ADRESİ BELİRLENSİN'

Mahkeme, uluslararası istinabe adresinin sanık Sarraf'ın son cezaevi adresi ise, serbest bırakıldığının anlaşıldığından istinabenin geri istenmesine hükmetti. Mahkeme hakimi, Sarraf’ın avukatın yakalama kararının kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Ret gerekçesinde Rıza Sarraf’ın bilinen başka bir adresi olmadığını kaydetti. Mahkeme ayrıca, Saraf'ın yurtdışındaki adresinin araştırılması amacıyla bakanlığa ve konsolosluğa yazılar yazılmasına karar verdi.