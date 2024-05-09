Yalın, 20'nci yıla 3'üncü şarkı
Ünlü şarkıcı Yalın, üçüncü single çalışması 'Dedi Doktorum' ile müzikseverlerle buluştu
Seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğine unutulmaz eserler katan Yalın, kariyerinin 20'nci yılının üçüncü single çalışması 'Dedi Doktorum'la müzikseverlerle buluştu.
Yılın ilk 5 ayında 3 şarkıyı sevenlerinin beğenisine sunan Yalın, "Ben bu şarkıyı özellikle konser dinleyicilerim için yazdım. Seyirciyle beraber zıplayıp, dans edip, derdi tasayı bir an olsun unutabilmek için..." dedi.
Söz ve müziğine Yalın'ın yine kendi imzasını attığı şarkının düzenlemesini Alp Ersönmez yaptı. 'Dedi Doktorum', 10 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak.