Yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Beşil yaşamını yitirdi
Giriş: 04.04.2026 - 13:06
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Beşil (76) yaşamını yitirdi.
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Hacı Seyit Ali Mahallesi Şehit Onur Küçük Caddesi'ndeki iki katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan Mustafa Beşil'den haber alamayan yakınları saat 09.30 sıralarında eve gitti. İçeriye girdiklerinde Beşil'i odada hareketsiz bulan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekipler Beşil’in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Beşil'in cansız bedeni otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ