AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sonrası Vali Muammer Erol başkanlığında toplandığı duyuruldu.

AA'nın haberine göre; toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgınının yayılımını azaltmak amacıyla bugünden itibaren çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma modeline geçilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Kurum ve kuruluşların üst yöneticisi tarafından onaylanan esnek çalışma modelinin Valilik makamı oluruyla uygulamaya geçilmesine, bu esnek çalışma uygulamasından kurum amirleri ve birim yöneticilerinin hariç tutulmasına, uygulamaya personel bazında yapılacak değerlendirme sonucu karar verilmesine, uygulamanın 1 gün çalışma 1 gün idari izin şeklinde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.