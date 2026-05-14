Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Yan baktın" dehşeti! Karnından bıçakladı! | Son dakika haberleri

        "Yan baktın" dehşeti! Karnından bıçakladı!

        İstanbul Kasımpaşa'da parkta bankta oturan Muharrem Ç., yanına oturan Batuhan A. tarafından karnından bıçaklandı. Gözaltına alınan saldırganın ifadesinde, Muharrem Ç.'yi kendisine yan baktığı gerekçesiyle bıçakladığını söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 15:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yan baktın" dehşeti! Karnından bıçakladı!

        Kasımpaşa'da parkta bankta oturan Muharrem Ç. (23), yanına oturan Batuhan A. (23) tarafından karnından bıçaklandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullanılan bıçakla yakalandı.

        DHA'nın haberine göre Muharrem Ç.’yi kendisine yan baktığı gerekçesiyle bıçakladığını söylediği öğrenilen Batuhan A. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.45 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Ç., parkta bankta oturduğu sırada yanına siyah giysili bir kişi oturdu. Yaklaşık 1 dakika bankta oturan şüpheli, Muharrem Ç.’yi karnından bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Muharrem Ç., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Muharrem Ç.’nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        BIÇAKLA YAKALANDI

        Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde şüphelinin, Muharrem Ç.’nin yanına oturduktan kısa süre sonra onu bıçaklayıp olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin Batuhan A. olduğunu tespit etti. Batuhan A., Camiikebir Mahallesi’nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Şüphelinin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        TUTUKLANDI

        Emniyete götürülen Batuhan A.’nın ifadesinde, bankta yanına oturduğu Muharrem Ç.’yi kendisine yan baktığı gerekçesiyle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan A. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        16 yaşında 40 suç kaydı çıktı

        Avcılar'da meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayına ilişkin düzenlenen operasyonda, 2'si çocuk 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 16 yaşındaki H.K.'nin 40 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"