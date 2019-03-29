Spor Toto Süper Lig'de milli maçlar ve seçim için verilen araya Sivasspor'u 2-1 yenerek giren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularının bu arada gösterdikleri çalışmalardan oldukça memnun durumda.
Antrenmanlarda efor sarfeden, çaba gösteren ve yüksek tempoda mücadele eden oyuncularının bu durumlarından oldukça mutlu olan tecrübeli teknik adam, Eskişehirspor ile oynanan hazırlık mücadelesinde de oldukça iyi bir performans sergileyen oyuncularına jest yapmayı ihmal etmedi.
Normalde hazırlık maçının ardından bugün rejenerasyon antrenmanı yapacak olan futbolculara 1 gün daha izin veren Yanal, böylelikle oyuncularına toplam 3 gün izin vermiş oldu. Eskişehirspor'u 4-0 gibi net bir skorla yenen ve maç boyunca iyi bir performans sergileyen takımının görüntüsünden oldukça memnun olan Yanal, soyunma odasında futbolculara müjdeyi verdi. Futbolcular da bu karar karşısında oldukça mutlu olurken, pazartesi gününe kadar kafalarını dinleme fırsatı buldular.
Bu 3 günlük izinden ise Fenerbahçe'nin milli takıma giden oyuncuları faydalanamayacak. Milli takıma çağrılan Hasan Ali Kaldırım Eljif Elmas, Miha Zajc, Andre Ayew ve Mauricio Isla bugün ve yarın çalışmalarını sürdürecek ve daha sonra pazar günü izin yapacaklar.
Fenerbahçe'de pazartesi günü ise tüm futbolcular yeniden top başı yaparak Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecekler.
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