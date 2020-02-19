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Yandex, Türkiye'nin özellikle son dönemdeki en önemli gündem maddelerinden biri olan deprem konusunda kullanıcılarına yardımcı olmak için yeni bir özelliği devreye aldı. Bu kapsamda, Yandex Haritalar’a ve Yandex Navigasyon’a afet toplanma yerlerinin verileri eklendi. Ayrıca Yandex Navigasyon’un arama ekranında yer alan kategoriler bölümüne kullanıcıların kolay erişimi için “Toplanma Alanları” özel kategorisi oluşturuldu.

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da ve ardından 24 Ocak 2020’deki Elazığ’da meydana gelen depreminin ardından harekete geçen Yandex, hem İstanbul’u hem de Türkiye genelini kapsayan bir çalışma yaparak deprem toplanma alanlarını veri tabanına ekledi.

Deprem gibi doğal bir afet sonrasında ihtiyaç duyulacak toplanma yerleri, Yandex Navigasyon’un arama sayfasında özel bir kategori olarak yer alıyor. Kullanıcılar toplanma yerlerinin listesini görerek, en yakındakini görüntüleyebiliyor ve isterse bu noktaya rota oluşturabiliyor.

Bunun dışında Yandex Haritalar uygulamasında veya web servisinde de “toplanma alanları” arama sorgusu ile tüm lokasyonların bilgisine erişim sağlanabiliyor. Yandex Navigasyon’un “çevrimdışı haritalar” özelliği sayesinde, internet erişiminin olmadığı anlarda da toplanma alanlarına erişim mümkün oluyor.

Kullanıcılar internet erişiminin olduğu herhangi bir anda Yandex Navigasyon’un menüsünde yer alan “haritaları indir” özelliği ile “çevrimdışı haritaları” indirebiliyor ve istediklerinde çevrimdışı olarak da rota oluşturabiliyor.

AFAD tarafından toplanan ve yerel yönetimler ile belirlenen verilerden faydalanılarak oluşturulan bu çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de çalışıldı.

İNTERNET OLMADAN DA ERİŞİLEBİLİYOR

Konu ile ilgili açıklama yapan Yandex Türkiye Genel Müdürü Onur Karahayıt, “İstanbul ve Elazığ depremlerinin ardından, güncel toplanma alanları bilgisine erişimde genel bir zorluk yaşandığı dikkatimizi çekti. Bu tarz afet durumlarında Harita ve Navigasyon uygulamaları ile kullanıcılarımızın bu bilgilere hızlıca ulaşabileceğini belirledik. İlgili kurumlarla bir iş birliği sonucunda bu verileri haritalarımıza işledik ve Yandex Navigasyon’un arama sayfasında da özel bir ‘Toplanma Alanları’ kategorisi açtık” dedi.

Onur Karahayıt, şunları söyledi:

“Kullanıcılarımız önlem amaçlı olarak, kendilerine en yakın toplanma alanlarını görüntüleyebilir, dilerlerse ‘Yerlerim’ sekmesine kaydedebilir veya yakınları ile paylaşabilirler. Ayrıca kullanıcılarımız en yakındaki toplanma alanlarını internet erişimi problemi yaşansa bile ‘çevrimdışı haritalar’ özelliğimiz sayesinde görebiliyor olacak.”