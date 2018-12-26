Teknoloji şirketi Yandex, navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon’a Türkiye’ye özel yeni bir özellik ekledi. Trafikteki güvenlik yolculuk ekosistemine destek vermek amacıyla Türkiye'de 11 ilde 500'ün üzerinde noktada yer alan hız kameraları ve diğer EDS’leri (Elektronik Denetleme Sistemleri) Yandex’in haritasına eklendi.
Yandex Navigasyon’un bu yeni özelliği İstanbul, Konya, Gaziantep, Bolu, Çanakkale, Uşak, Bilecik, Kırıkkale, Tekirdağ, Amasya ve Çankırı’da devreye alındı. Yeni özellikle sayesinde kullanıcılar hız kameralarının ve EDS’lerin bulunduğu noktaları harita üzerinde görebiliyor.
Kullanıcılar hız kamerası noktalarına yaklaşırken, eğer belirlenen hız limitlerini aşmışlarsa Yandex tarafından “hız kamerası” ve devamında o yoldaki “hız sınırı” hakkında sesli bilgilendirme mesajlarıyla uyarılıyor. Ayrıca harita üzerinde kamera ikonları gösteriliyor.
KAMERA NOKTASINA GELMEDEN BİLDİRECEK
Kullanıcılar bu görsel ve sesli uyarılar sayesinde hızlarını kamera noktasına varmadan kontrol edebilecek. Diğer EDS noktaları da aynı şekilde Yandex Navigasyon’un haritası üzerinde yer alıyor. Kullanıcılar, navigasyonun ayarlar bölümündeki ses ve bildirimlerden EDS yol uyarılarını da açabiliyor.
Anlık trafik durumunun ve yollarda meydana gelen kaza gibi trafik olaylarının yanı sıra hız kamerası ve EDS uyarılarını da kullanıcılarıyla paylaşmaya başlayan Yandex, bu yenilikle hıza bağlı kaza riskinin azalmasını hedeflediklerini duyurdu.
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