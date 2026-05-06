        Yandex Maps'ten canlı yönlendirme

        Yandex Maps, Türkiye'de toplu taşımaya yönelik yeni özelliklerini devreye alarak, kullanıcılarına durak bildirimleri ve yolculuk sırasında canlı yönlendirme imkanı sunmaya başladı

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 16:35 Güncelleme:
        Şirketten yapılan açıklamaya göre, uygulama, rota göstermenin yanı sıra yolculuk boyunca gerçek zamanlı yönlendirme yaparak kullanıcıların doğru durağa yürümesine, uygun taşıta binmesine ve ne zaman ineceğini bilmesine yardımcı oluyor.

        Metro, otobüs, tramvay ve feribot gibi farklı ulaşım türlerinde, özellikle aktarmalı ve bilinmeyen güzergahlarda yolculukları takip etmeyi kolaylaştıran özellik, araç navigasyonuna benzer şekilde çalışan sistemiyle kullanıcının konumunu takip ederek, seçilen rotayla eşleştiriyor. Böylece uygulama, yolculuğun canlı ilerleyişini gösterebiliyor ve uygun yönlendirmeleri yapabiliyor.

        Yolculuk durumu arka planda ve kilit ekranında görüntülenebilirken, yolculuğa başlamak için kullanıcıların varış noktalarını girmesi, uygun rotayı seçmesi ve "Git" butonuna dokunması yeterli oluyor. Kullanıcılar rota detayları bölümünden yolculuğu inceleyebiliyor ve gerektiğinde etaplar arasında manuel geçiş yapabiliyor.

        Rota bilgilerinin yolculuk başlamadan önce sunulmasıyla alternatifler karşılaştırılarak önceden planlama yapılabiliyor. Hangi çıkışın kullanılacağı, nerede aktarma yapılacağı ya da bir sonraki otobüs veya vapurun geliş zamanı gibi detaylar da sefer öncesinde öğrenilebiliyor.

