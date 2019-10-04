Yandex Navigasyon’dan “Pembe Top Sahada” Projesine Destek

Meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan "Pembe Top Sahada" projesi, tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan ekim ayında bu yıl altıncı kez gerçekleştirecek.

Pembe Top, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Turkish Airlines EuroLeague’in ilk haftasında FC Barcelona ile oynayacağı maçta yükselecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda 4 Ekim Cuma günü saat 20.30’da başlayacak karşılaşmanın hava atışı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi projeye gönüllü destek veren ünlü bir isim tarafından Pembe Top ile yapılacak.

Yandex Navigasyon, “Pembe Top Sahada Farkındalık Yandex’te” diyerek meme kanseri farkındalığının yaygınlaşması için “Pembe Top Sahada” projesine destek veriyor.

Yandex Navigasyon, 4 Ekim akşamı Anadolu Efes Spor Kulübü ve FC Barcelona arasında yapılacak Turkish Airlines EuroLeague maçı kapsamında hem görsel iletişim modelleri hem de yazılı mesajlar aracılığıyla “Pembe Top Sahada” projesi hakkında bilgiler verecek.Pembe Top tekrar sahaya çıkarken, Yandex de kullanıcılarını erken tanı için adım atmaya davet edecek.