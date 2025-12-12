Yandex Türkiye'nin arama sorguları bu yıl yüzde 75 arttı

Yandex Arama, bu yıl kişi sayısında ve arama sorgularında yıllık bazda yüzde 75 artış sağlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Türkiye, 2025 yılı performans sonuçlarını ve 2026'ya yönelik vizyonunu paylaştı.

Bu yılın performans sonuçlarına göre, şirketin yapay zeka destekli arama aracı 'Yazeka'nın günlük yanıtladığı sorgu sayısı 2,5 katına çıkarken, aracı haftada en az üç kez kullananların oranı ikiye katlandı. Özellikle 1 Aralık'taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında kullanıcı sayısı günlük ortalamanın yüzde 36 üzerine çıktı.

Yandex Maps ve Navigasyon servislerini kullananların sayısı da eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 43,6 artışla 5,6 milyon kullanıcıya ulaştı. 1 Ocak-14 Kasım döneminde sürücüler, uygulama aracılığıyla toplam 43,8 milyar kilometre yol katetti. Platformda listelenen işletme sayısı ise 2024 yılına kıyasla yüzde 162,2 artış gösterdi.

Şirket, Türkiye'de sürücülere yönelik şerit çizgileri, yaya geçitleri ve park alanları gibi detayları içeren HD harita özelliğini de kullanıma sundu. Ayrıca servise, lojistik sektörü için kamyon navigasyonu, kapalı alan haritaları, elektrikli araç şarj istasyonu konumları, gerçek zamanlı hava durumu bilgileri ve 3 boyutlu simgesel yapılar eklendi.

Yandex Go, 2025 yılında İzmir, Ankara, Mersin ve Adana'da faaliyete başlayarak hizmet ağını genişletti. Toplamda 10 milyondan fazla yolculuğa aracılık eden platformun, teslimat hizmeti ve toplu taşıma bilgilerini içeren 'T' özelliğiyle kapsam alanı genişledi. Nakit kullanılmayan yolculukların oranının yüzde 50'nin üzerine çıktığı uygulamaya, 18 binden fazla lisanslı taksi şoförü dahil olurken, ortalama varış süresi ise 3 dakika olarak tespit edildi. Şirketin reklam teknolojileri alanındaki verilerine göre, reklam verenlerin yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 29 artarken, Yandex Ads Space platformunda 3,8 katlık büyüme kaydedildi. Eylül 2025 itibarıyla Yandex Direct'teki bütçelerin yüzde 82'si de yapay zeka tabanlı teknolojilerle yönetildi. YENİ NESİL UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLECEK Şirketin 2026 yılı stratejik hedefleri arasında, yeni yapay zeka trendlerini entegre edecek yeni nesil bir uygulamanın hayata geçirilmesi yer alıyor. Hizmetlerin tamamında yapay zeka entegrasyonunu derinleştirmeyi planlayan şirket, Yandex Go'yu yeni şehirlere taşımayı, reklamcılıkta yeni çözümler sunmayı, harita ve navigasyon servisine günlük kullanıcılar ve ticari filolar için yeni özellikler eklemeyi hedefliyor.