Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.279,09 %0,40
        DOLAR 42,6945 %0,21
        EURO 50,1518 %0,13
        GRAM ALTIN 5.885,14 %0,48
        FAİZ 38,19 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 87,45 %0,42
        BITCOIN 92.453,00 %-0,47
        GBP/TRY 57,1744 %0,11
        EUR/USD 1,1738 %0,00
        BRENT 61,59 %0,51
        ÇEYREK ALTIN 9.622,21 %0,48
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yandex Türkiye'nin arama sorguları bu yıl yüzde 75 arttı - Teknoloji Haberleri

        Yandex Türkiye'nin arama sorguları bu yıl yüzde 75 arttı

        Yandex Arama Uluslararası CEO'su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, "2026'da bu ivmeyi sürdürerek hizmetlerimizi çok daha faydalı, güvenilir ve Türkiye'nin günlük dijital yaşamına entegre bir hale getireceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 10:40 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arama sorguları bu yıl yüzde 75 arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yandex Arama, bu yıl kişi sayısında ve arama sorgularında yıllık bazda yüzde 75 artış sağlandığını duyurdu.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Türkiye, 2025 yılı performans sonuçlarını ve 2026'ya yönelik vizyonunu paylaştı.

        Bu yılın performans sonuçlarına göre, şirketin yapay zeka destekli arama aracı 'Yazeka'nın günlük yanıtladığı sorgu sayısı 2,5 katına çıkarken, aracı haftada en az üç kez kullananların oranı ikiye katlandı. Özellikle 1 Aralık'taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında kullanıcı sayısı günlük ortalamanın yüzde 36 üzerine çıktı.

        Yandex Maps ve Navigasyon servislerini kullananların sayısı da eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 43,6 artışla 5,6 milyon kullanıcıya ulaştı. 1 Ocak-14 Kasım döneminde sürücüler, uygulama aracılığıyla toplam 43,8 milyar kilometre yol katetti. Platformda listelenen işletme sayısı ise 2024 yılına kıyasla yüzde 162,2 artış gösterdi.

        REKLAM

        Şirket, Türkiye'de sürücülere yönelik şerit çizgileri, yaya geçitleri ve park alanları gibi detayları içeren HD harita özelliğini de kullanıma sundu. Ayrıca servise, lojistik sektörü için kamyon navigasyonu, kapalı alan haritaları, elektrikli araç şarj istasyonu konumları, gerçek zamanlı hava durumu bilgileri ve 3 boyutlu simgesel yapılar eklendi.

        Yandex Go, 2025 yılında İzmir, Ankara, Mersin ve Adana'da faaliyete başlayarak hizmet ağını genişletti. Toplamda 10 milyondan fazla yolculuğa aracılık eden platformun, teslimat hizmeti ve toplu taşıma bilgilerini içeren 'T' özelliğiyle kapsam alanı genişledi.

        Nakit kullanılmayan yolculukların oranının yüzde 50'nin üzerine çıktığı uygulamaya, 18 binden fazla lisanslı taksi şoförü dahil olurken, ortalama varış süresi ise 3 dakika olarak tespit edildi.

        Şirketin reklam teknolojileri alanındaki verilerine göre, reklam verenlerin yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 29 artarken, Yandex Ads Space platformunda 3,8 katlık büyüme kaydedildi.

        Eylül 2025 itibarıyla Yandex Direct'teki bütçelerin yüzde 82'si de yapay zeka tabanlı teknolojilerle yönetildi.

        YENİ NESİL UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLECEK

        Şirketin 2026 yılı stratejik hedefleri arasında, yeni yapay zeka trendlerini entegre edecek yeni nesil bir uygulamanın hayata geçirilmesi yer alıyor.

        Hizmetlerin tamamında yapay zeka entegrasyonunu derinleştirmeyi planlayan şirket, Yandex Go'yu yeni şehirlere taşımayı, reklamcılıkta yeni çözümler sunmayı, harita ve navigasyon servisine günlük kullanıcılar ve ticari filolar için yeni özellikler eklemeyi hedefliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, 2025'in kendileri için bir atılım yılı olduğunu belirterek, '2026'da bu ivmeyi sürdürerek hizmetlerimizi çok daha faydalı, güvenilir ve Türkiye'nin günlük dijital yaşamına entegre bir hale getireceğiz.' ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için çalışıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için çalışıyoruz
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        Jel ojeler üreme sağlığını tehlikeye atıyor
        Jel ojeler üreme sağlığını tehlikeye atıyor
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kızının düğün hazırlığı için gelmişti...
        Kızının düğün hazırlığı için gelmişti...
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        G.Saray Antalyaspor deplasmanında!
        G.Saray Antalyaspor deplasmanında!
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"