Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Yangına desteğe giderken traktörü devrilen çiftçi öldü

        Kırşehir'de buğday tarlasında çıkan yangına müdahale için yola çıkıp, traktörü şarampole devrilen çiftçi Mustafa Baran, hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 19:45
        Yangına desteğe giden çiftçi kazada öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'in Boztepe ilçesindeki buğday ekili tarlada, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede büyüdü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi. Bölgedeki çiftçiler de yangına müdahale etmek için yola çıktı.

        Bu çiftçilerden biri olan Mustafa Baran'ın (55) kullandığı traktör, yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Baran, hayatını kaybetti. Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan yangın, 2 saat süren müdahale ile söndürüldü. Bin dönüm alan yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        #Kırşehir haberleri
        #tarla yangını
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalar
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        Milas’ta orman yangını kontrol altında
        Milas’ta orman yangını kontrol altında
        Elazığ'daki barınak dehşetinde karar bozuldu!
        Elazığ'daki barınak dehşetinde karar bozuldu!
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        ABD enflasyonu sonrası altında yeni rekor
        ABD enflasyonu sonrası altında yeni rekor
        Makam odasında ateş açan müteahhit kamerada!
        Makam odasında ateş açan müteahhit kamerada!
        Cimbom gaza bastı
        Cimbom gaza bastı
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Kritik NATO Zirvesi sona erdi
        Kritik NATO Zirvesi sona erdi
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik