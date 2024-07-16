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        Haberler Gündem Güncel Yangını görüntüleyen kadın alevlerin arasında kalıp yaşamını yitirdi! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Yangını görüntüleyen kadın alevlerin arasında kalıp yaşamını yitirdi!

        İzmir Çeşme'de dün meydana gelen orman yangını faciasında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda yaşamını yitiren Mine Elmas'ın yangın sırasında çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Elmas'ın, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var" dediği duyuluyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 13:04 Güncelleme: 16.07.2024 - 13:04
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        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
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        İzmir Çeşme'deki orman yangınında hayatını kaybeden Mine Elmas'ın yangın sırasında çektiği görüntüler ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanda, dün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlerin arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

        Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI; ÖLENLERİN İSMİ BELLİ OLDU

        İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle saat 14.30’da kontrol altına alındı. Yangında hayatını kaybeden 3 kişinin ise yörede yaşayan Hilmi Coşkunöz (40), Mesut Coşkunöz (38) ve Mine Elmas (35) olduğu belirlendi.

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        VALİ ELBAN: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemelerde bulunup, görevlilerden bilgi aldı. Ardından açıklamada bulunan Vali Elban, yangının bölgedeki 4 vatandaşın bahçesinde çalışma yapılırken çıktığını belirterek, "Ekiplerimiz alana hızlıca müdahale etti. Yangın saat 14.30 itibariyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Bu sırada yangının tehdit edebileceği yerleşim yeri olarak iki yerleşke vardı. Biri sol tarafımızdaki iki büyük yazlık site. Arkadaşlarımız, yangını yazlık sitelere ulaşmaması için hızlıca tedbir aldı ve tahliye ettik. Diğer taraftan da hemen yanımızda olan bölgede 4 ev var. Arkadaşlarımız, buraya da hızlıca müdahale ediyorlar. Vatandaşlar ne tarafa gideceğini bilememiş. Yangın tamamen sonlandıktan sonra 3 arkadaşımızın hayatını kaybettiğini belirledik. Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı" dedi.

        Vali Süleyman Elban, alevlerin tehdit ettiği bölge sakinlerinden 1'i çocuk 5 kişinin de ekipler tarafından kurtarıldığını kaydetti.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında yaşamını yitiren grafik tasarımcı Hilmi Coşkunöz (40), sıhhi tesisat ustası Mesut Coşkunöz, ve ev kadını Mine Elmas'ın (35) cenazeleri, yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada Mesut Coşkunöz'ün 68 yaşında olduğu ve Hilmi Coşkunöz'ün babası olduğu öğrenildi. Yangından sağ kurtulanlar arasında Hilmi Coşkunöz'ün eşi, çocuğu ve Mine Elmas'ın 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan Mine Elmas'ın yangın sırasında çektiği görüntüler ortaya çıktı.

        "BULUNDUĞUMUZ YERDE 4 YETİŞKİN VE 3 ÇOCUK VAR"

        İHA'nın haberine göre ölen 2 çocuk annesi ve kalp hastası Mine Elmas'ın yangın anlarında çekmiş olduğu son video ortaya çıktı. Görüntülerde Elmas’ın, “Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var” dediği duyuluyor. Ayrıca Elmas’ın yangın esnasında hem kendi çocuğu hem de Hilmi Coşkunöz'ün çocuğu ile eşi Simay'ın alandan çıkmasına yardım ettiği, son olarak baba oğula yardıma gittiği ve bu sırada alevlerin ortasında kaldığı belirtildi.

        Fotoğraflar: İHA

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        #Mine Elmas
        #son dakika
        #Çeşme
        #İzmir
        #orman yangını
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