Türk Dil Kurumu'na göre; iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte yanı sıra kelimesinin yazılış şekli...

YANI SIRA NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "yanı sıra" kelimesi ayrı yazılıyor.

YANI SIRA NE DEMEK?

1. zarf Birlikte:

"Dilekçelerin, yazışmaların yanı sıra, mahallî basında çıkan yazılar da bolca yer tutuyordu." - Ayşe Kulin

2. zarf Yanında, beraberinde:

Yanı sıra çocuğunu da getirdi.