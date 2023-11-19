Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Yanıyor'un İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da yapıldı

        'Yanıyor'un İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da yapıldı

        13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Erol Afşin'in yönettiği 'Yanıyor' filminin İstanbul Prömiyeri Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yanıyor'un İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hava muhalefetine rağmen yoğun ilginin olduğu 'Yanıyor' adlı film, Kadıköy Sineması'nda izlendi. Gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı.

        'Yanıyor' filmi, 22 Kasım Çarşamba günü Atlas 1948 Sineması'nda, saat 19.00'da yine film ekibiyle birlikte izleyicilerle buluşacak.

        ÖĞRENCİ BİLETİ 20 TL

        Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.

        REKLAM

        'YANIYOR'

        Es Brennt

        It’s Burning

        DCP / Renkli Color / 89’

        Almanca; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı

        Almanya, 2023

        Yönetmen Director

        Erol Afşin

        Senaryo screenplay

        Erol Afşin

        Oyuncular Cast

        Halima İlter, Kida Khodr Ramadan, Emir Kadir Taşkın, Nicolas Garin

        Emel, Ömer ve oğulları Ahmet, Almanya'da yaşayan Arap kökenli mutlu bir ailedir. Bir gün bir çocuk parkına giderler ve Franz adında bir adamla karşılaşırlar. Franz, başörtüsü nedeniyle Emel'e hakaret edip saldırınca durum birden kontrolden çıkar. Mahkemede dava açılır, ancak ilerleyen duruşmalar sırasında ailenin hayatını tamamen değiştiren bir olay meydana gelir.

        Prömiyerini Kanada'da yaptı
        Prömiyerini Kanada'da yaptı
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yanıyor film
        #Suç ve Ceza
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!