Yapay değil, "kişisel zeka"

Yapay zeka chatbotları, son yıllarda genel bilgi veren basit araçlardan, kullanıcıların günlük hayatına derinlemesine entegre olan kişisel asistanlara evrildi. ChatGPT’nin gelişmiş hafıza özelliği, Claude’un sohbet geçmişine dayalı öğrenimi ve Microsoft Copilot’un kurumsal veri entegrasyonu gibi adımlarla rekabet kızışırken, Google da Gemini’yi bir üst seviyeye taşıyor. “Kişisel Zeka” ile Gemini artık sadece sorulara cevap vermekle kalmıyor; senin ilgi alanlarını, alışkanlıklarını ve yazışmalarındaki üslubunu anlayarak gerçek bir “kişisel yardımcı” haline geliyor.

KİŞİSEL ZEKA ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar, Gemini ayarlarından özelliği kolayca aktif hale getirebiliyor. Bağlantı tamamen opsiyonel ve istenilen uygulamalar (Gmail, Fotoğraflar, YouTube, Arama gibi) seçilebiliyor. Gemini, bu verileri analiz ederek yanıtlarını kişiselleştiriyor. Böylece her seferinde aynı şeyleri tekrar anlatmaya gerek kalmıyor; chatbot senin geçmiş deneyimlerini ve tercihlerini otomatik olarak dikkate alıyor.

GEMİNİ ARTIK SENİ DAHA İYİ ANLIYOR VE SENİN ÜSLUBUNLA KONUŞUYOR

Yeni özellik sayesinde Gemini, sorularına çok daha özelleştirilmiş cevaplar sunuyor. Örneğin yeni bir şehre taşınmayı planlıyorsan, Gemini senin ilgi alanlarına, beslenme tercihlerine ve kullandığın araç türüne göre mahalle, restoran ve yaşam tarzı önerileri yapabiliyor. En çarpıcı yanı ise “senin dilini” koruyarak son derece doğal metinler üretmesi. Gemini, yazışmalarından öğrendiği üslubunla e-posta hazırlamana yardımcı oluyor. Hatta tam senin kuracağın cümlelerle bir ayrılık mesajı bile yazabiliyor (Google’ın da vurguladığı gibi: “Sen yine de kendin yaz”).

RAKİPLERDE BENZER ÖZELLİKLER VAR MI?

Evet, rakip yapay zeka araçlarında da kişiselleştirme ve hafıza özellikleri bulunuyor. OpenAI’nin ChatGPT’sinde “Memory” (Hafıza) özelliğiyle kullanıcı tercihleri ve geçmiş sohbetler kalıcı olarak kaydediliyor; ayrıca “Custom Instructions” ile kalıcı talimatlar verilebiliyor. Microsoft Copilot, Microsoft 365 verilerini (e-posta, takvim, Teams) entegre ederek kurumsal düzeyde kişiselleştirme sunuyor. Anthropic’in Claude’unda ise sohbet geçmişine dayalı güçlü bir hafıza mekanizması var. xAI’nin Grok modelinde de yakın zamanda hafıza özelliği güçlendirildi. Ancak Google’ın “Kişisel Zeka”sı, Gmail, Fotoğraflar ve YouTube gibi kendi ekosistemiyle derin entegrasyon açısından rakiplerden bir adım önde görünüyor.

ÖZELLİK KİMLERE AÇIK VE NE ZAMAN GENİŞLEYECEK?

“Kişisel Zeka” özelliği şu anda yalnızca Google AI Plus, Pro ve Ultra abonelerine sunuluyor. Google, önümüzdeki haftalarda bu özelliği tüm Gemini kullanıcılarına (ücretsiz dahil) açacağını duyurdu. Böylece daha geniş kitleler de bu kişiselleştirme imkanından yararlanabilecek.