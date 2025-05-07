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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Yapay zeka destekli Excalibur G920 - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka destekli Excalibur G920 satışa sunuldu

        Casper Excalibur'un yeni dizüstü bilgisayarı G920, yapay zeka destekli ekran kartları ve yüksek performans özellikleriyle oyun ve içerik üretiminde öne çıkıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:28
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        Yapay zeka destekli Excalibur G920
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        Excalibur, G920 model dizüstü bilgisayarını satışa sunduğunu açıkladı. Yapay zeka destekli RTX 5000 serisi ekran kartlarıyla donatılan cihaz, 300Hz yenileme hızı, 3ms tepki süresi ve %100 DCI-P3 renk gamı gibi özelliklerle oyunculara ve profesyonellere yüksek performans vadediyor.

        YÜKSEK PERFORMANSLI DONANIM

        G920, 14. Nesil Intel i9 14900HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5070TI, 5080, 5090 serisi ekran kartlarıyla yoğun görevlerde kesintisiz performans sunuyor. Nvidia G Sync ve AMD Free Sync teknolojileri, ekran kartı ile ekran arasındaki senkronizasyonu sağlayarak görüntü akışını optimize ediyor. 175W TDP değerini destekleyen cihaz, 12V akıllı turbo fanlar ve dört hava çıkışıyla uzun süreli kullanımlarda düşük sıcaklık sağlıyor. 64GB DDR5 RAM ve Wi-Fi 7, hızlı ve düşük gecikmeli bağlantı imkanı sunuyor.

        NET GÖRÜNTÜ VE TAŞINABİLİRLİK

        16 inç QHD LCD ekran, 500 NIT parlaklık, 2.5K çözünürlük ve %100 DCI-P3 renk gamıyla canlı ve detaylı görüntüler üretiyor. 300Hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresi, akıcı bir oyun deneyimi sunarken, geniş renk gamı grafik tasarım gibi alanlarda yüksek doğruluk sağlıyor. 2,5 kg ağırlığı ve 27,9 mm inceliğiyle G920, güçlü donanımına rağmen kolay taşınabilirlik sunuyor.

        HDMI 2.1, DP 1.4 Type C ve USB 3.2 Type A portlarıyla üç ekrana kadar görüntü aktarımı mümkün. RJ45 portu ve Wi-Fi 7, hızlı bağlantı sağlıyor. Kişiselleştirilebilir RGB klavye ve Dolby Digital ses sistemi, kullanıcı deneyimini güçlendiriyor.

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