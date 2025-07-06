Yapay zekanın görsel içerik üretiminde kullanılması maliyet açısından avantaj sağlıyor

Yapay zeka uygulamaları, son dönemde sanatçıların klipleri ve şirketlerin reklam filmlerinin hazırlanmasında da önemli rol oynuyor.

Son olarak, Sezen Aksu'nun "Paşa Gönül Şarkıları" albümünde yer alan "Doğrucu" adlı şarkının klibi ile bir firmanın NBA finallerinde gösterilen reklam filmi yapay zeka kullanılarak hazırlandı.

Bu örnekler, yapay zekanın reklam, müzik ve dijital medya olmak üzere birçok sektörde kullanılmasının üretim maliyetlerine nasıl etki edeceği konusunu gündeme getirdi.

"REKABET GÜCÜNÜ ARTIRDI"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, AA muhabirine, yapay zekanın son yıllarda başta reklam, müzik ve dijital medya olmak üzere birçok sektörde çarpıcı etkiler oluşturduğunu söyledi.

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Kavame, yapay zeka ile görsel içerik üretiminin, prodüksiyon maliyetlerini düşürdüğünü ve zaman açısından önemli avantajlar sağladığını dile getirerek, "Bir reklam filmi için set, oyuncu, ışık, kurgu gibi birçok aşama yerine bir yapay zeka modeliyle dakikalar içinde yaratıcı ve etkileyici videolar, görseller üretilebiliyor. Bu durum bizim özellikle çok önem verdiğimiz küçük bütçeli ajans ve bağımsız sanatçılar için rekabet gücünü artırdı." dedi.

Yapay zekanın, profesyonel tasarım araçlarına erişimi olmayan bireylerin bile yüksek kaliteli içerikler üretmesini sağladığının altını çizen Kavame, bu durumun sektöre dinamizm getirdiğine işaret etti. Kavame, ajansların ve prodüksiyon şirketlerinin çalışma şeklinde de kökten değişim yaşandığını belirterek, "Yapay zeka destekli yaratıcı direktörlük gibi yeni meslek tanımları oluşmaya başladığına şahit oluyoruz. İçerik üretiminde artık yapay zekayla çalışan hibrit ekipler gündemde." ifadelerini kullandı. Birçok meslek grubunda çalışanlarda "Yerime yapay zeka mı geçecek?" kaygısı oluştuğunu anlatan Kavame, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu endişeyi haklı buluyoruz ancak denge yeniden oluşacaktır. Orta ve uzun vadede bu teknolojiyi kullanabilen yaratıcı endüstrilerin bileşenleri hiç şüphesiz rekabetçi ve yepyeni fırsatlar oluştuğunu görecekler. İçerik üretiminde farklı düşünebilen, yapay zekayı araç olarak kullanabilen profesyoneller, dönüşümün kazananları olacak." REKLAM "MALİYETLER 10 KAT AZALDI" Kavame, yapay zekanın verimli kullanımı için kişilerin bazı beceriler, bilgi birikimi ve anlamlı bir tecrübeye sahip olmaları gerektiğini vurgulayarak, yapay zeka komutlarının etkileyici olabilmesi için kullanıcının sanatsal vizyona sahip olmasının önemine dikkati çekti.