Yapı Kredi ve MEXT üretimde dijital dönüşüme destek programı başlattı

Yapı Kredi, MEXT iş birliğiyle hayata geçirdiği “Üretimde Dijital Dönüşüm Programı” ile imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların dijital dönüşüm yolculuklarını uçtan uca desteklemeyi hedefliyor. Program kapsamında firmalara dijital dönüşüm danışmanlığından uygun finansman çözümlerine kadar geniş kapsamlı destek sunulacak.

Program kapsamında, firmaların mevcut dijital olgunluk seviyeleri MEXT tarafından analiz edilecek ve ihtiyaçlarına uygun dijital dönüşüm yol haritaları hazırlanacak. Üretim yazılımları, elektronik cihaz yatırımları, üretim makineleri ve otomasyon çözümleri başta olmak üzere birçok dijital dönüşüm yatırımı finanse edilebilecek. Ayrıca KGF teminat desteği ve uygun vadeli ödeme seçenekleriyle firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Program, firmalara aşamalı ve bütünsel bir dönüşüm yolculuğu sunuyor. İlk adımda firmalar, MEXT danışmanlığıyla dijital olgunluk analizinden geçiyor. Ardından dijital dönüşüm yol haritaları oluşturuluyor ve KOSGEB destek süreçleri yönetiliyor. Sonraki aşamada ise Yapı Kredi, firmaların ihtiyaçlarına uygun finansman çözümlerini devreye alıyor. Böylece firmaların dönüşüm yatırımları hayata geçirilirken süreç, tamamlayıcı ürün ve hizmetlerle destekleniyor.

“UZUN VADELİ YOL ARKADAŞIYIZ”

Üretimin, kalkınma ve sürdürülebilir büyümenin temel taşı olduğunu belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “Ülkemiz ekonomisinin büyümesinde imalat sanayisinin çok kritik bir rolü bulunuyor. Bugün yaklaşık 300 bin imalatçı firma, ekonomimizin üretim altyapısını oluşturuyor. Sektör, toplam istihdamın yaklaşık dörtte birini sağlayarak milyonlarca kişiye doğrudan iş imkânı sunuyor.

Türkiye’nin üretim gücü çok yüksek; ancak verimlilik alanında hâlâ önemli bir gelişim potansiyeli bulunuyor. Dijital dönüşüm ise bu potansiyeli açığa çıkarmanın en güçlü yollarından biri olarak imalat sanayisinin öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. Çünkü dijital dönüşüm yalnızca teknolojik bir değişim değil; aynı zamanda verimlilik, rekabet gücü ve sürdürülebilir büyüme açısından doğrudan finansal sonuç üreten stratejik bir yatırım alanı.

Güçlü uluslararası kaynak yapımız, dijital yetkinliklerimiz ve sektör uzmanlığımızla üreticilerimizin yanında uzun vadeli bir yol arkadaşı olarak konumlanıyoruz. Bu yaklaşımımızın en önemli yansımalarından biri de MEXT iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Üretimde Dijital Dönüşüm Programı oldu. Bugün her üç imalatçı firmadan birinin Yapı Kredi müşterisi olduğunu düşündüğümüzde, programımızın ülkemiz ekonomisi için de önemli bir değer yaratacağına inanıyoruz.

Üreticilerin değişen ihtiyaçlarına bütünsel bir ekosistemle yanıt veriyoruz. Finansmandan dış ticarete, nakit yönetiminden kefalet desteklerine, uluslararası kaynaklardan sürdürülebilirlik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede firmalarımızın yanında yer alıyoruz. Bu ekosistem kapsamında firmalarımızı KGF, İGE ve KOSGEB gibi kefalet destekli programların yanı sıra IFC ve EBRD gibi uluslararası kaynaklı programlarla da destekliyoruz. Dış ticaretteki engin tecrübemizle firmalarımız için yol gösterici olurken; Yapı Kredi BANKO, Doğrudan Borçlandırma Sistemi ve Nakit Akışım gibi ürün ve hizmetlerimizle de günlük operasyonlarını kolaylaştırıyoruz.”

GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ VE EKOSİSTEM

MEXT Genel Müdürü Efe Erdem ise “Sanayide dijital dönüşümün sürdürülebilir bir etki yaratabilmesi için teknoloji yatırımlarının yanı sıra güçlü bir iş birliği ve ekosistem yaklaşımının da büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu doğrultuda Yapı Kredi ile hayata geçirdiğimiz Üretimde Dijital Dönüşüm Programı’nı son derece kıymetli buluyoruz. Program kapsamında KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuklarını destekleyecek mekanizmaların güçlendirilmesine, yetkinlik gelişimlerinin desteklenmesine ve finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasına odaklanacağız. Kamu, finans ve sanayi paydaşlarını ortak bir dönüşüm vizyonu etrafında bir araya getirerek, Türkiye’de üretim sanayisinin dijital dönüşüm kapasitesinin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda firmalarımıza Dijital Olgunluk Değerlendirmesi gerçekleştirilecek ve ihtiyaçlarına özel yol haritaları oluşturulacak. Ayrıca firmalarımızın, dijital dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duydukları yetkin teknoloji sağlayıcılarına erişimlerini de destekleyeceğiz. Programın önemli adımlarından biri olan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve KOSGEB iş birliğiyle yürütülen KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı başvurularında da firmalarımıza rehberlik edeceğiz. Yapı Kredi’nin güçlü finansman kapasitesiyle desteklenen bu iş birliğinin, KOBİ’lerin dijital dönüşüm yatırımlarını hızlandırarak verimlilik ve rekabet güçlerini artırmalarına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye belirtti.