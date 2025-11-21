Habertürk
        Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 22,3 arttı

        Yapı ruhsatı verilen bina sayısı, temmuz-eylül aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:20
        Yapı ruhsatında yüzde 22,3 artış
        Buna göre, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,3, daire sayısı yüzde 54 ve yüz ölçüm yüzde 42,6 arttı.

        Yapı ruhsatı alan toplam yüz ölçümün yüzde 78'i belediyeler, yüzde 22'si ise diğer yetkili idarelerce verildi.

        Bu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüme 37,8 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,2 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

        Yapı kullanma izin belgesi

        Yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,6, daire sayısı ve yüz ölçüm 22,8 yükseldi.

        Yapı kullanma izin belgesi alan toplam yüz ölçümün yüzde 79,4'ü belediyeler, yüzde 20,6'sı ise diğer yetkili idarelerce verildi.

        Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümüne 21,5 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. ​​​​​​​Bunu 4,7 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

        Takvim etkilerinden arındırılmış yapı ruhsatı verileri

        Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9, daire sayısı yüzde 51,7 ve yüz ölçüm yüzde 40,9 arttı.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise bir önceki çeyreğe göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 7, daire sayısı yüzde 7,2 ve yüz ölçüm yüzde 2,7 azaldı.

        Takvim etkilerinden arındırılmış seride, söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 3,2, daire sayısı yüzde 20,1 ve yüz ölçüm yüzde 20,4 artış kaydetti.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise bir önceki çeyreğe kıyasla yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 2,7, daire sayısı yüzde 0,5 azaldı, yüz ölçüm yüzde 3,7 yükseldi.

