Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 22,3 arttı

Buna göre, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,3, daire sayısı yüzde 54 ve yüz ölçüm yüzde 42,6 arttı.

Yapı ruhsatı alan toplam yüz ölçümün yüzde 78'i belediyeler, yüzde 22'si ise diğer yetkili idarelerce verildi.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüme 37,8 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,2 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi

Yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,6, daire sayısı ve yüz ölçüm 22,8 yükseldi.

Yapı kullanma izin belgesi alan toplam yüz ölçümün yüzde 79,4'ü belediyeler, yüzde 20,6'sı ise diğer yetkili idarelerce verildi.

Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümüne 21,5 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. ​​​​​​​Bunu 4,7 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.