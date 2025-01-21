Yapımcılar, sosyal medya hesaplarından yangın faciasına ilişkin taziye mesajı yayımladı

Gold Film Yapım: Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Bu felakette kıymetli Mali Müşavirimiz Nedim Türkmen ve ailesinin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkmen Ailesi’nin tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.