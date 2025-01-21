Yapımcılar, sosyal medya hesaplarından yangın faciasına ilişkin taziye mesajı yayımladı
Yapım şirketleri, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili birer taziye mesajı yayımladı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.
Facia nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi.
Ülkeyi yasa boğan facia için yapım şirketleri, birer taziye mesajı yayımladı.
BKM: Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Avrupa Müzik: Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki otelde çıkan yangın sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şiflar dileriz.
Ay Yapım: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileriz. Başımız sağolsun.
TAFF Pictures: Bolu Kartalkaya'da yaşanan üzücü yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
TİMS&B: Bolu Kartalkaya'da yaşanan üzücü yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
MF Yapım: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.
Gold Film Yapım: Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.
Bu felakette kıymetli Mali Müşavirimiz Nedim Türkmen ve ailesinin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkmen Ailesi’nin tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Poll Production: Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelere baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.