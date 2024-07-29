Yaralı bulduğu yaban kazlarını tedavi ettirip, yavrularıyla göle bıraktı

"ARTIK HUZURLUYUM"

Kazlara 2 yıl boyunca evladı gibi baktığını belirten Zorlu, "Kazları bulduktan sonra iyileştirdim, besleyip, büyüttüm. Kötü insanların eline geçmemesi ve kendi türlerinden kolonilerin olduğu yaklaşık 250 mesafedeki göle gidip, onları doğal yaşamına bıraktım.