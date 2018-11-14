Küçük çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Edinilen bilgiye göre Bolu’nun Gerede ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada Dayıoğlu Mahallesi’nde seyir halinde olan aracı takip eden polis memuru N.Ç.’nin kullandığı polis aracı, yolun solunda yürüyen anne Sevgi ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulduktan sonra hızla yere düşen anne ve oğlu yaralandı. Polis memuru N.Ç.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ömer Faruk Akyıldırım’ın dün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YARALI KEDİYİ EVİNE GÖTÜRÜYORMUŞ

13 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım’ın, bir otomobilin çarptığı yavru kediyi arkadaşlarının parka bıraktıklarını söylediği ve annesiyle birlikte kediyi alıp evlerine götürdüğü sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, polis aracının dur ihtarına uymayan otomobili kovaladığı sırada, aracın solundan geçmek isterken yolda yürüyen anne ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım’a hızla çarptığı görülüyor.

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