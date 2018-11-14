SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Küçük çocuğun beyin ölümü gerçekleşti
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Yaralı kediyi evine götürürken feci kazanın kurbanı oldu

Bolu’nun Gerede İlçesi’nde dur ihtarına uymayan bir otomobili kovalayan polis aracının çarptığı 13 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım’ın tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

14.11.2018 - 15:52 | Güncelleme: İHA

Edinilen bilgiye göre Bolu’nun Gerede ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada Dayıoğlu Mahallesi’nde seyir halinde olan aracı takip eden polis memuru N.Ç.’nin kullandığı polis aracı, yolun solunda yürüyen anne Sevgi ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulduktan sonra hızla yere düşen anne ve oğlu yaralandı. Polis memuru N.Ç.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ömer Faruk Akyıldırım’ın dün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YARALI KEDİYİ EVİNE GÖTÜRÜYORMUŞ

13 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım’ın, bir otomobilin çarptığı yavru kediyi arkadaşlarının parka bıraktıklarını söylediği ve annesiyle birlikte kediyi alıp evlerine götürdüğü sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, polis aracının dur ihtarına uymayan otomobili kovaladığı sırada, aracın solundan geçmek isterken yolda yürüyen anne ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım’a hızla çarptığı görülüyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X