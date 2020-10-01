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HaberlerGündem3. SayfaYaralıyı korona bulaşır diye ambulanstan indirdiler!
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Yaralı genci korona bulaşır diye ambulanstan indirdiler!

Antalya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kentte bisiklet kullanan bir genç, yol kenarında park halindeki ticari araca arkadan çarptı. Kafasıyla aracın camını patlatan genç yaralanırken olayı duyup gelen yakınları, virüs bulaşacağı gerekçesiyle genci ambulansa bindirmek istemedi. Aile sağlık ekipleri tarafından ikna edilirken kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaralıyı korona bulaşır diye ambulanstan indirdiler!
İHA

Olayda Yusuf Kaan Uysal, yol kenarında park halindeki 07 LFU 98 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını aracın arka camına çarparak camı patlatan genç, bisikletten indikten sonra ayakta kalamayıp yere oturdu.

İHA'nın haberine göre, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genci ambulansa alıp hastaneye götürmek istedi.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Yusuf Kaan Uysal’ın anne-babası, oğullarına korona virüs bulaşacağı korkusuyla ambulansta müdahale yapılan çocuklarını ambulanstan indirdi.

Sağlık görevlilerinin aileyi ikna etmesinin ardından genç, yeniden ambulansa alınarak Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bisikleti kullanan gencin başını ticari aracın arka camına çarparak camın kırılmasına neden olduğu gözlenirken, çarpmanın etkisiyle bir süre ayakta duran gencin bir anda yere yığıldığı görüldü.

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