Yarasalarda yeni bir koronavirüs türü daha tespit edildi

"Biz önce grip sandık!" Her şey cenazede başladı!

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Hindistan'da bilim insanları, ülkedeki yarasalarda henüz tehlike derecesi bilinmeyen yeni bir tür koronavirüs keşfettiklerini duyurdu.

India Today’in haberine göre, Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Hindistan'daki iki yarasa türünde farklı türde bir koronavirüs varlığı bulundu. Ancak araştırmacılar, bu koronavirüslerin insanlarda hastalığa neden olabileceğini gösteren hiçbir kanıt veya araştırma olmadığını söyledi.

Ulusal Viroloji Enstitüsü (NIV)'nden Dr. Pragya D. Yadav, bu yarasa koronavirüslerinin insanlarda hastalığa neden olabileceğini iddia eden hiçbir kanıt ya da araştırma olmadığını dile getirdi. Çalışma Hint Tıbbi Araştırmalar Dergisi'nde yayınlandı.

Araştırma için 25 yarasa seçildi.

Yadav, "Bu yarasa koronavirüsünün Covid-19 pandemisine yol açan SARS-CoV2 ile ilişkisi yok” dedi.

Yadav, 2018-2019 yıllarında Kerala Eyaleti’ndeki büyük yarasalarda Nipah virüsünün tespit edildiğini kaydetti.