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        Haberler Gündem HT Trend Yardım istedi, az kalsın otomobilinden oluyordu: O anlar kamerada

        Yardım istedi, az kalsın otomobilinden oluyordu: O anlar kamerada

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park yerinden çıkamayan bir kadın, yoldan geçen bir kişiden yardım istedi. Direksiyona geçen "yardımsever" adam aracı bahçe duvarına çarptı. Arabayı çarpan vatandaş hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:20 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:20
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kadın sürücü geri gelmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Geri gelmek isteyen sürücü arkasındaki evin duvarını yıktı. Otomobilin sahibi kadının yaşadığı panik ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        İlginç olay, Osmangazi mahallesi İstiklal caddesi Fenersokak'ta meydana geldi.

        Sokakta otomobilini park etmek isteyen kadın sürücü, geri geri gitmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Direksiyon başına geçen vatandaş geri geldiği esnada evin duvarını yıktı. Panikleyen sürücü gaza basınca, kadın sürücü, "Abi dur" diye bağırdı.

        Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza yapan vatandaş ise olay yerinden yürüyerek ayrıldı.

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