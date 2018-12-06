Fransa’da akaryakıt fiyatlarına zam yapılması ve hayat pahalılığından şikayetçi olan işçiler sokağa dökülmüş, başken Paris savaş alanına dönmüştü. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da eylemlerin durmaması üzerine Fransa’daki parti liderlerinden eylemlere katılmamaları için vatandaşlara çağrıda bulunmasını istedi.

Ulusal Meclis’te Başbakan Edouard Philippe’in konuşmasını dinledikten sonra basına konuşan aşırı sağ Ulusal Cephe partisinin lideri Marine Le Pen, Macron’un bu talebine değinerek, Cumhurbaşkanının "Elysee Sarayında saklanmamasını" tavsiye etti.

Le Pen yaptığı basın toplantısında, "Elysee Sarayında saklanmasın, diğer parti liderlerinden kendi görevini yapmasını beklemesin, gelsin Sarı Yeleklilerle konuşsun, ancak Cumhurbaşkanı konuşursa gerginlik azalır" diye konuştu.

Eylemlerin artarak yayılmasıyla Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in akaryakıt zamlarını 6 aylığına askıya alacağı açıklaması da "sarı yeleklileri" memnun etmemiş, Sarı yeleklilerin sözcülerinden Benjamin Cauchy, Philippe'in duyurduğu önlemlerin tatmin edici olmadığını belirterek, "Fransızlar aptal değil ve ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyor." ifadelerini kullanan Cauchy, halkın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan mali ve siyasi politikalarını değiştirmesini talep ettiğini söylemişti.

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