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Yardım paralarını çalmaktan mahkum oldu!

HABERTURK.COM

Kırıkkale'de, camilerde kurulan yardım sandıklarına “Allah rızası için” destek olan ve para atanların “Bu kadar da olmaz” diyeceği bir olay yaşandı. Eyüp Sultan Camii önünde Cuma namazları çıkışlarında konan yardım sandığında bulunan paralar, caminin imamı ve yardım derneği üyesi tarafından alınırken güvenlik kamerasına takıldı

imam yardım paralarını çaldı

 

Yasemin Güneri'nin haberine göre, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırıkkale Şubesi tarafından ülkemiz genelinde ve yurt dışında birçok ülkede inşaatı devam eden camilere, onarımı ve yapımı gerçekleşen kuran kurslarına maddi destek sağlamak amacıyla kurulan yardım sandığından Kırıkkale'deki Eyüp Sultan Camii Derneği’ne de verildi.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Eyüp Sultan Camii Derneği Başkanı, aynı zamanda camiinin imamı olan Y.E. ve dernek muhasip üyesi Hacı M.E. camiye gelenlerin yardım sandığına attığı bir kısım parayı cebine koyarken güvenlik kameralarının kendilerini çektiği fark etmedi. Yapılan şikâyet üzerine, Türkiye Diyanet Vakfı’na ait yardım sandığına bağışlanan paraları ceplerine koydukları kamera görüntüleriyle tespit edilen camii imamı Y.E. ve Hacı M.E. hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

DEFALARCA PARA ALMIŞLAR

Soruşturma sonrasında sanıkların “Zincirleme şekilde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçunu işledikleri iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, sanıkların cami önünde toplanan yardım paralarından defalarca aldığının ve alınan paralara ilişkin herhangi bir makbuz düzenlenmediğinin altı çizilerek, sanıkların cezalandırılması talep edildi.

CEZALAR ÜST SINIRDAN VERİLDİ

Davaya bakan Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi de sanıkları 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gerektiren “Zincirleme şekilde hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma” suçundan yargıladı. Yargılama sonunda sanıklar Y.E. ve Hacı M.E. 5 yıl hapis ve bin gün adli para cezasına çarptırıldı. Camiye gelenlerin yaptıkları yardım paralarını çalan sanıklara mahkeme üst sınırdan ceza verdikten sonra, 20 bin lira da adli para cezası verdi.

MAHKEME İNDİRİM DE YAPMADI

Daha önce herhangi bir sabıkaları olmadığı halde sanıklara verilen cezadan indirim de yapmayan mahkeme, verilen adli para cezasını 24 takside böldü.

 

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