Ceylin’in yeni bir plan yaptığı tanıtımda Ilgaz ona engel olmaya çalışıyor. Ceylin ise planını öğrenirse onu durduracağını bildiği için Ilgaz’ı bilinmezliklerle baş başa bırakıyor. Tilmen Hukuk’la ilişiğinin kesildiğini öğrendikten sonra Ceylin’le birlik olmaya karar veren Cüneyt Ceylin’le beraber Yekta’nın ofisine gizlice girerken büyük bir telaşla ofisine gelen Yekta’nın nasıl bir manzarayla karşılaşacağı heyecanı yükseltiyor. Yaşanan zaman atlamasında Eren’in dehşetle Ceylin’e “Nasıl kıydın?” sorusunu yöneltmesi gerilimi artırırken ekranların sevilen dizisi Yargı etkileyici bir sezon finaliyle Pazar akşamına damga vurmaya hazırlanıyor.