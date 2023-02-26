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Yargı bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Pazar Kanal D yayın akışı!

Kanal D'nin 2. sezonuyla da büyük ilgi görmeye devam eden dizisi Yargı'nın 54. bölümü bir kez daha merak konusu oldu. Pazar günleri izleyicilerinin karşısına çıkan ve her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Yargı dizisinin yeni bölümüne dair son bilgileri bir araya getirdik! İşte, detaylar...

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  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Pazar Kanal D yayın akışı! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Yargı dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı ve iki haftdır ekranlara gelmeyen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı gündem oldu. İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...
  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Pazar Kanal D yayın akışı! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    YARGI BU AKŞAM VAR MI?

    Sevilen dizi Yargı, milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki iki büyük deprem nedeniyle iki haftadır yayınlanmıyordu.

    Yargı'nın yeni bölümü bu akşam 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.
  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Pazar Kanal D yayın akışı! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

    Olay yerinde Defne’nin çantasının bulunması ile birlikte Ilgaz’ın dünyası başına yıkılır. Üstelik Metin’in durumu kritiktir, kendileriyle uğraşan bu çetenin yapabileceği kötülüklerin büyüklüğü artık herkesi tedirgin etmektedir. 

    “Ölü gelin” davasında bir an önce çözüme kavuşmak, Defne’yi bulmak açısından da çok önemlidir. Ilgaz, Ceylin ve etrafındakiler canlarını dişlerine takıp, tüm emniyeti seferber ederek olayı bir an önce çözmeye odaklanırlar. Fakat, her türlü karanlık yola başvurmaktan çekinmeyen Yekta ile Ömer de boş durmamaktadır.  

    Dava dosyasına dahil olan Çetin’in sırları bir bir açığa çıkarken bunun en büyük yansıması Osman ve Aylin’in ilişkisine olur.

    Çınar’ın dikkatini çeken Eyüp ise, beklenmedik bir biçimde olayların tam ortasında olacağı bir hamleyle gelir.

    Şimdiye kadar mevzu “sevdiklerini korumak” olunca her türlü yolun yürünebileceğine inanan Ceylin, Ilgaz’ın en büyük destekçisidir, ancak Defne’yi bulmak hiç kolay olmayacaktır. Karşılarında tahmin ettiklerinden daha ciddi ve tehlikeli bir çete vardır, Ilgaz Defne’yi kurtarmak adına büyük bir ikilemin içine düşer.
  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Pazar Kanal D yayın akışı! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    26 ŞUBAT 2023 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

    16:00 O Kız

    19:00 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yargı

    23:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi (Yabancı Sinema)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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