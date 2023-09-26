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        Haberler Magazin Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı!

        Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı!

        Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran oyuncu Pınar Deniz'in sosyal medya üzerinden kazandığı miktar konusunda gündeme iddialar atıldı. Rakam ise dudak uçuklattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 17:19 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:19
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        Kanal D ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde, Kaan Urgancıoğlu ile birlikte başrolü paylaşan Pınar Deniz hakkında, sosyal medyadan kazandığı miktarla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Rakamı duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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        Kaan Yıldırım ile doludizgin bir aşk yaşayan Pınar Deniz, aradığı mutluluğu sonunda buldu. Aşkları tam gaz devam çift, bu yaz bol bol tatil yaptı.

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        Yıldırım ile Bodrum'a giden Deniz, ardından Yunanistan, İtalya ve son olarak da İngiltere'ye gitti. Deniz, sosyal medya hesabından ağlarken çekildiği fotoğrafının altına: "İşte öyle birşey ... 06.08.2023" yazmıştı. Bu kare sosyal medya evlilik teklifi olarak yorumlandı.

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        Sosyal medyada 2,9 milyon takipçisi bulunan aktif olarak hesabını kullanan ünlü ismin 15 saniyelik bir reklam ücreti olarak 150 bin TL kazandığı iddia edildi.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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