Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı!

Kanal D ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde, Kaan Urgancıoğlu ile birlikte başrolü paylaşan Pınar Deniz hakkında, sosyal medyadan kazandığı miktarla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Rakamı duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaan Yıldırım ile doludizgin bir aşk yaşayan Pınar Deniz, aradığı mutluluğu sonunda buldu. Aşkları tam gaz devam çift, bu yaz bol bol tatil yaptı.

3 Şurada Paylaş!









Yıldırım ile Bodrum'a giden Deniz, ardından Yunanistan, İtalya ve son olarak da İngiltere'ye gitti. Deniz, sosyal medya hesabından ağlarken çekildiği fotoğrafının altına: "İşte öyle birşey ... 06.08.2023" yazmıştı. Bu kare sosyal medya evlilik teklifi olarak yorumlandı.