Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSosyal GüvenlikYargıtay, amirinin saldırısına uğrayan işçinin işyerini terk etmesini haklı buldu
ABONE OL

Yargıtay, amirinin saldırısına uğrayan işçinin iş yerini terk etmesini haklı buldu

İşvereni şikâyet ettiği için saldırıya uğrayan işçi, saldırganı şikayet için karakola gitti ve işe dönmedi. İşveren, işçinin kendisinin işten ayrıldığını savundu. Yargıtay, işvereni haksız bularak işverenin işten atmış sayılması gerektiğine hükmetti. İşçi ihbar ve kıdem tazminatını almaya hak kazandı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

yargıtay İşçiyi dövmek kararı
Ahmet Kıvanç

Bir işyerinin işletme müdürü, sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle işvereni Çalışma Bakanlığı’na şikayet eden bir işçi ile tartışarak boğazından sıkıp iteledi. Kavga, diğer çalışanların araya girmesiyle önlendi. İşçi karakola giderek işletme müdürü hakkında şikayette bulundu ve işe dönmedi. İşveren, işçiyi iş akdini feshetmiş sayarak ihbar ve kıdem tazminatı vermedi.

İşçi, iş sözleşmesinin haksız nedenle feshedildiğini belirterek kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının ödenmesi istemiyle dava açtı. Yerel mahkeme işçiye kıdem tazminatı ödenmesini kararlaştırdı ancak ihbar tazminatına hükmetmedi.

İşçinin temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, ihbar tazminatının, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken tazminat olduğuna dikkat çekti. Kararda, iş sözleşmesinin, İş Kanunu’nun işçinin haklı nedenle feshini düzenleyen 24. maddesi ve işverene haklı nedenle fesih yetkisi veren 25. maddesinde yazılı nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması halinde karşı tarafa ihbar tazminatı ödenmesi gerektiği belirtildi. 

6 GÜNLÜK SÜREYE DİKKAT

İş Kanunu’nun 26. maddesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisinin, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 6 işgünü; her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçtikten sonra kullanılamayacağını öngörüyor. Yargıtay kararında, haklı tarafın, bu hak düşürücü süre içinde değil de daha sonra iş akdini feshetmesi durumunda, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemesi gerektiğine dikkat çekildi.

İhbar tazminatının iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu, bu nedenle iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

ASKERE GİDEN İŞÇİDEN İHBAR TAZMİNATI İSTENEMEZ

Yargıtay, işçinin emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep etme hakkı bulunmadığını vurguladı. Bu gerekçelerle işten ayrılan işverenin de ihbar tazminatı talep edemeyeceğini belirtti.

İhbar tazminatının hesabında çıplak ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülebilir menfaatler de dikkate alınır. Ücret dışında kalan parasal hakların bir yılda yapılan ödemeler toplamının 365’e bölünmesi suretiyle bir günlük ücrete eklenmesi gereken tutar belirlenir.

Yargıtay kararında, davacı işçinin, saldırı sonrası işletme müdürünü şikayet için işyerini terk ettiği, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğinin kabul edilerek ihbar tazminatına hükmedilmesi gerektiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bankalardan emeklilere koronavirüs uyarısı: Promosyon işlemlerini dijital bankacılıktan yapın
SOSYAL GÜVENLİKPromosyon işlemleri dijital bankacılık ile ...
SGK’nın 2019 yılı açığı 39.9 milyar TL oldu
SOSYAL GÜVENLİKO rakam belli oldu
Ölüm aylığında bu ayrıntıya dikkat - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKÖlüm aylığında bu ayrıntıya dikkat
Koronavirüs karantinasında çalışanların izin hakkı - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKKarantina günlerinde izin hakları
İşsizlik Fonu'nda kan kaybı devam ediyor - haberler
SOSYAL GÜVENLİKİşsizlik maaşı alanlar azaldı
İş Bankası emekliye promosyon paketini açıkladı - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKİş Bankası'ndan emekliye bin TL promosyon
Son dakika haberi... 2019'da aktif çalışan kişi sayısı azaldı! 2019 Emekli sayısı... - haberler
SOSYAL GÜVENLİKSosyal güvenlikte tablo zorlaşıyor
Rapor alıp arkadaşının düğününe giden işçi tazminattan oldu
SOSYAL GÜVENLİKYargıtay'dan flaş tazminat kararı! Rapor alıp düğüne ...
Son dakika haberler: Koronavirüse emsal olacak karar Yargıtay'dan geldi
SOSYAL GÜVENLİKYargıtay’dan koronavirüse emsal olacak iş kazası ...
Garanti Bankası emekli promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Garanti emeklilik promosyonu detayları
SOSYAL GÜVENLİKGaranti Bankası emekli promosyonu 2020 ne zaman ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X