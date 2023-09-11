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        Haberler Gündem Politika Yargıtay Başkanı: Nitelikli hukukçu olmak zorundayız

        Yargıtay Başkanı: Nitelikli hukukçu olmak zorundayız

        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Nitelikli hukukçu olmak zorundayız. Nitelikli hukukçu olmazsak yargıya olan güveni arttıramayız ve yargı sistemini işletemeyiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:17 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:17
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        Yargıtay Başkanı: Nitelikli hukukçu olmak zorundayız
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        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, halkın hukuk bilincini yükselten bir yargının aynı zamanda kendi bağımsızlığını ve Anayasa'da yer alan temel hukuk ilkelerini de güvence altına alabileceğini bildirdi.

        Türkiye Adalet Akademisinin Yargıtay'da düzenlenen Eğitim Dönemi Açılış Töreni'ne Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, yargı mensupları ve hakim savcı adayları katıldı.

        Törende konuşan Yargıtay Başkanı Akarca, yeni eğitim döneminin başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu, adaylara başarılar diledi.

        Adayların, hakimlik ve savcılık mesleğiyle ilgili mevzuatı ve davranış kurallarını bilmesinin asli görevi olduğunu belirten Akarca, adayların Hakimler ve Savcılar Kanunu ile bu yöndeki yönetmelikler ve diğer düzenleyici ilkeleri meslek hayatları boyunca takip etmeleri gerektiğini söyledi.

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        Hakim ve savcı eğitimiyle ilgili devletin sunduğu imkanların üst seviyede olduğunu kaydeden Akarca, bu imkanlardan yararlanılması tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

        "Nitelikli hukukçu olmak zorundayız. Nitelikli hukukçu olmazsak yargıya olan güveni arttıramayız ve yargı sistemini işletemeyiz. Yargı sisteminin iyi işlemesi, vatandaş için bir güvence. İnsan haklarının, hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin, refahın, barışın, demokrasinin güvencesi, iyi işleyen bir yargı mekanizmasıdır. Yargı mekanizması da ancak sizin gibi genç ve idealist hakim ve cumhuriyet savcıları sayesinde ortaya çıkar. Onun için mutlaka çok okumalı ve kendinizi çok geliştirmelisiniz."

        Yargı bağımsızlığı ve diğer hukuk ilkelerinin Anayasa'da güvence altına alınmasının çok önemli olduğunu kaydeden Akarca, halkın bu ilkeler konusundaki farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasının önemli olduğunu belirtti.

        Yargının, bu bilinç düzeyini yükseltmesinin bağımsızlık açısından önemli olduğuna işaret eden Akarca, "Halkın hukuk bilincini yükselten bir yargı, aynı zamanda kendi bağımsızlığını ve Anayasa'da yer alan temel hukuk ilkelerini de güvence altına alabilir. Bunu sağlamanın yolu bütün bileşenleriyle yargıda şeffaflığın sağlanmasından geçer." diye konuştu.

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        Akarca, insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi gibi devlet düzeninin temellerinin yargının görevini layıkıyla yerine getirmesine dayalı olduğunu kaydetti.

        AKADEMİ 4 TEMEL ALANDA EĞİTİMİNE DEVAM EDİYOR

        Törende konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ise Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir devlet ve adalet geleneği üzerinde yükseldiğini, adaletin de insan eliyle gerçekleştiğini belirtti.

        Hukukçuların nitelikli olmasının adaletin gerçekleşmesinde çok önemli olduğunu bildiren Özdemir, bilgili ve erdemli hukukçu yetiştirmenin günümüzde dünyanın her yerinde "bir numaralı problem" olduğunu söyledi.

        Türkiye'de hakim savcı eğitiminin uzun yıllara dayalı bir geleneğinin bulunduğunu aktaran Özdemir, bugün de Türkiye Adalet Akademisinin bu görevi üstlendiğini, 4 temel alanda eğitimini sürdürdüğünü dile getirdi.

        Özdemir, "Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etiği ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir." diye konuştu.

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