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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Yargıtay'dan yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya iyi hal indirimi!
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Yargıtay'dan cinsel istismar sanığına "olumsuz kişiliği yok" indirimi

Ankara'da 17 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan 35 yaşındaki amca B.G.'ye verilen 7,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Gerekçede "iyi hal indirimi" uygulanmadığı belirtilirken, sanığın "olumsuz bir kişiliğinin olmadığı"na yer verildi.

Son dakika haberi: Yargıtay'dan yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya iyi hal indirimi!
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DHA

Yargıtay, S.F.G'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu suçundan 7,5 yıl hapse çarptırılan amca B.G.'nin (35) cezasını bozdu. Sanığın dosyaya yansıyan olumsuz bir kişiliğinin olmadığını ve hakkında 'takdir' indirimi uygulanmadığını belirten Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanan B.G.'ye, bu kez 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. S.F.G.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun, "Bu 'iyi hal' indirimi ile sanığın duruşmalardaki tutumu, saygılı duruşu, tertemiz giyinip gelişinden bahsediliyor. Bu yöndeki indirimler, hala ne yazık ki haksız bir şekilde verilmeye devam ediliyor" dedi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde oturan S.F.G., 2021 yılında okuduğu lisede görevli rehber öğretmenine gidip, amcası B.G.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. S.F.G., 2014 yılında da amcasının yine benzer eyleme teşebbüs ettiğini belirtti. Okul idaresinin ihbarı üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan, sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen B.G., tutuklandı.

B.G. hakkında 'çocuğun basit cinsel istismarı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs' suçlarından iddianame hazırlanarak, dava açıldı. Ankara Batı 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan B.G.'ye, 2021 yılındaki eylemi nedeniyle 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi. Sanık, 2014 yılındaki eylemi nedeniyle 'çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs' suçundan ise delil yetersizliği gerekçe gösterilerek beraat etti.

YARGITAY BOZDU, MAHKEME İNDİRİME GİTTİ

Yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce (İstinaf) onandı. Sanık avukatı istinafın onama kararına itiraz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, beraat kararını onadı, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan verilen hapis cezasını ise sanığın dosyaya yansıyan olumsuz bir kişiliğinin olmadığı ve hakkında 'takdir' indirimi uygulanmadığını belirtip bozdu. Bozma kararı sonrası sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak 'takdir' indirimini düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62/1'inci maddesini uyguladı ve 1/6 oranında indirim yaparak 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

"NE DEĞİŞTİ DE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI"

S.F.G.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun, indirim kararına tepki gösterdi. Altun, "Yargıtay, 'bu sanık; efendi bir şekilde gelmiş, sen buna neden iyi hal indirimi uygulamadın' dedi. 'Takım elbise indirimi kaldırıldı' sözünün aslında gerçeği yansıtmadığını gördük. Bu 'iyi hal' indirimi ile sanığın duruşmalardaki tutumu, saygılı duruşu, tertemiz giyinip gelişinden bahsediliyor. Bu yöndeki indirimler, hala ne yazık ki haksız bir şekilde verilmeye devam ediliyor. Aslında 'iyi hal' indiriminin TCK'ya konulmasının nedeni; sanığın dosyada aydınlatılması gereken maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı olması, pişmanlık tutumu sergilemesinden ibarettir. Fail hiçbir şekilde pişmanlık sergilemedi; çünkü suçlamaları reddetti. Dosyada sanığın ikrar içeren mesajları vardı, kabul ediyordu. Bunları gördüğümüz halde fail olayı aydınlatmadı, pişmanlık sergilemedi. Fail için 'geleceğine yönelik olumsuz etkileri olur' denildi. Resmen 'sanık; efendi efendi oturdu, indirim uygulayalım' denildi. İlk başta 'iyi hal' indirimin uygulanmasını gerektirmeyen bir durum varken; ne değişti de 'iyi hal' indirimi uygulandı" dedi.

Altun, mahkemenin kararına tekrar itiraz ederek, Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptıklarını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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