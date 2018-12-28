Yargıtay’ın kararına konu süreç 2016 yılında Afyonkarahisar’da başladı. Bir doğal gaz abonesi, kendisinden dağıtım ve güvence bedeli olarak alınan bin 63 TL’nin iadesi Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu…
Hakem Heyeti aboneyi haklı buldu ve söz konusu bedellerin dağıtım şirketi tarafından aboneye iade edilmesine karar verdi. Dağıtım şirketi bu kararı yargıya taşıdı.
ŞİRKET İPTAL İÇİN DAVA AÇTI
Dava tüketici mahkemesi sıfatıyla Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Şirket söz konusu bedellerdin mevzuat ve EPDK kararları uyarınca alındığını belirterek, hakem heyetinin iade kararlarının iptalini istedi. Abone vatandaşın avukatı ise söz konusu bedellerin tüketicilerden alınmasının hukuka uygun olmadığını belirterek, davanın reddini istedi.
YEREL MAHKEME: GÜVENCE BEDELİ ALINAMAZ
Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar verdi. Doğal gaz bağlantı bedeli olan 706 TL’nin iadesi kararı iptal edilirken, 357’lik güvence bedelinin abone vatandaşa iadesine karar verildi. Milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren kararın gerekçesinde. “Kanunda güvence bedelinin alınacağına dair bir hüküm yok. Yönetmeliğe göre kurumun alacaklarının garanti altına alınması amacıyla güvence bedeli alınıyor. Isınma ihtiyacının karşılanması amacıyla doğal gaz bağlantısı yapılıyor. Bu ihtiyacın bir süresi yok, her zaman bu hizmete ihtiyaç var. Bu bedeller şirket kasasında kalıyor. Bu durum hukuka aykırıdır” denildi.
BAKANLIK KANUN YARINA BOZMA İSTEDİ
Ancak bir süre sonra Adalet Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, kesinleşen mahkeme kararının iptali için kanun yararına bozma talebinde bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan kanun yararına bozma talebi Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi.
YARGITAY BOZDU
3. Hukuk Dairesi oybirliği ile talebi kabul ederek, Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin güvence bedelinin iadesine dair kararını kanun yarına bozdu. Kararın gerekçesinde, güvence bedelinin alınmasına dair yönetmelik hükümlerine dikkat çekilerek şu tespitlere yer verildi:
TÜKETİCİLER BEDEL ÖDEMEYE DEVAM EDECEK
Bu karar uyarınca dağıtım şirketleri abonelerinden dağıtım ve güvence bedeli almaya devam edecek.
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