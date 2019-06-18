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Yargıtaydan "mobbing" kriterleri

AA

Yargıtay, kamuoyunda "mobbing" olarak bilinen, iş yerinde psikolojik tacize maruz kaldığını iddia eden işçiye verilen manevi tazminatı, iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle bozdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, mobbingin hangi şartlarda oluşacağı irdelendi ve kriterler sıralandı

mobbing kriterleri

Yargıtay, kamuoyunda "mobbing" olarak bilinen, iş yerinde psikolojik tacize maruz kaldığını iddia eden işçiye verilen manevi tazminatı, iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle bozdu

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, mobbingin hangi şartlarda oluşacağı irdelendi ve kriterler sıralandı

- Karardan:

- "İşçinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekir"

-"Kişilik hakları ve sağlığın ağır saldırıya uğraması mobbingin varlığının tartışmasız kabulünü doğurur"

-"Kendisine iş yerinde mobbing uygulandığını ileri sürülmesi halinde ispat yükü mobbing iddiasını ileri süren davacıdadır"

Sürecek...

 

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