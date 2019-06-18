Yargıtay, kamuoyunda "mobbing" olarak bilinen, iş yerinde psikolojik tacize maruz kaldığını iddia eden işçiye verilen manevi tazminatı, iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle bozdu
- Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, mobbingin hangi şartlarda oluşacağı irdelendi ve kriterler sıralandı
- Karardan:
- "İşçinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekir"
-"Kişilik hakları ve sağlığın ağır saldırıya uğraması mobbingin varlığının tartışmasız kabulünü doğurur"
-"Kendisine iş yerinde mobbing uygulandığını ileri sürülmesi halinde ispat yükü mobbing iddiasını ileri süren davacıdadır"
Sürecek...
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