Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde yarı final maçları devam ediyor. Zorlu seride Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko üçüncü maçına çıkacak. İlk iki maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan seride avantaj Anadolu Efes’te. İşte, Sinan Erdem Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşılaşmasının başlama saati, yayıncı kanalı ve kadroları…