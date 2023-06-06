Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Telekom Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Türk Telekom sahasında Pınar Karşıyaka’yı konuk edecek. Play-off turu yarı final ilk maçında Türk Telekom, 98-94 kazanıp mücadelede 1-0 öne geçmişti. İzmir temsilcisi seride ikinci maçı kazanıp durumu 1-1’e getirmek istiyor. Toplamda 3 galibiyete ulaşan ekibin adını finale yazdıracağı seride Pınar Karşıyaka kazanması durumunda eşleme dördüncü maça uzayacak. Peki, Türk Telekom Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yarı finalde ikinci randevu! Türk Telekom Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off’larda yarı final ikinci maçları devam ediyor. Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka zorlu serinin ikinci maçında kozlarını paylaşacak. Serinin 1-1’e gelmesi eşleşmenin 4 maça uzaması demek. Öte yandan Pınar Karşıyaka'nın bu sezon Türk Telekom'a karşı galibiyeti bulunmuyor. İşte, Türk Telekom Pınar Karşıyaka karşılaşmasının başlama saati, yayıncı kanalı ve kadroları…
  • Yarı finalde ikinci randevu! Türk Telekom Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TÜRK TELEKOM PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

    Türk Telekom Pınar Karşıyaka yarı final ikinci maçı, 6 Haziran (bu akşam) saat 20.00’de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
  • Yarı finalde ikinci randevu! Türk Telekom Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TÜRK TELEKOM PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türk Telekom Pınar Karşıyaka basketbol maçı beIN Sport 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
  • Yarı finalde ikinci randevu! Türk Telekom Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KADROLAR

    Türk Telekom: Alihan Demir, Arda Özdoğan, Atakan Biçer, Axel Bouteille, Batuhan Acar, Berk Demir, Boran Güler, Burak Gözeneli, Emircan Koşut, Erkan Yılmaz, Jerian Grant, Mehmet Yağmur, Mevlüt Melih Doğan, Nate Sestina, Rıdvan Öncel, Semih Erden, Tony Taylor, Tyrique Jones
  • Yarı finalde ikinci randevu! Türk Telekom Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Pınar Karşıyaka: Ali Efe Barış, Angel Delgado, Berkan Durmaz, Braian Angola, Deniz Kılıçlı, Dusan Cantekin, Efe Ergi Tırpancı, Errick McCollum, Jaylon Brown, Kenan Sipahi, Mert Celep, Mindaugas Kuzminskas, Skyler Flatten, Thomas Akyazılı,Vitto Brown
  • Yarı finalde ikinci randevu! Türk Telekom Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İLK MAÇIN ‘EN’LERİ

    Türk Telekom’da; Tyrique Jones 25 sayıyla kariyer rekorunu kırdı ve kariyerinin en skorer maçını oynadı.

    Tyrique Jones 25 sayı – 4 ribaund ile oynarken

    Axel Bouteille 17, Jerian Grant 18 sayı – 11 ribaund,

    Tony Taylor 13, Nate Sestina 10 sayıyla mücadele etti.
  • Yarı finalde ikinci randevu! Türk Telekom Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Pınar Karşıyaka’da ise

    Braian Angola 22 sayı – 5 asist ile oynarken

    Angel Delgado 15 sayı – 9 ribaund – 2 asist,

    Vitto Brown 14 sayı – 6 ribaund,

    Kenan Sipahi 12 sayı – 5 asist,

    Errick McCollum 10 sayı – 4 asist,

    Thomas Akyazılı da 7 sayıyla maçı tamamladı.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.